Döntetlen ért el a Mórahalom a rivális Dabas ellen

FC Dabas–Mórahalom 1–1 (1–0)

Labdarúgó NB III, Közép csoport, 30. forduló. Dabas, 200 néző. Vezette: Mencsik László – közepesen (Szarvas, Fodor).

Dabas: Scheilinger – Eördögh, Komoróczi (Kiss 73.), Makrai, Tóth, Csordás, zsolnai (Sárközi 46.), Surányi, Karacs, Sós (Takács 61.), Dabasi. Edző: Erős Károly.

Mórahalom: Halász 7 – Bokányi 7, Szücs 6, Lászik 7, Pócs T. 6 – Magyar Gy. 6,5 – Busa 6,5, Zsoldos 6 (Zámbó 6, 61.), Szalma 4,5 (Várda 6, 56.) – Podonyi 6, Crkvenjakov 6. Edzők: Magyar György és Vojnics-Zelics Szása.

Gólszerzők: Szücs (24. – öngól), ill. Busa (68.).

Sárga lap: Sárközi (71.), Tóth (92.), ill. Lászik (63.), Magyar Gy. (68.), Crkvenjakov (83.), Bokányi (91.).



Kiegyenlített első félidőt játszott Dabason a Mórahalom az NB III-as focimeccsen, mégis hátrányba került. A hazaiak labdarúgója húsz méterről tüzelt kapura, a lövésbe pedig Szücs olyan szerencsétlenül tette bele a fejét, hogy az ellenkező irányba mozduló Halász már tehetetlennek bizonyult. Hasonló szituáció történt a másik térfélen is, de ott nem lett belőle gól. Ziccereket rontott a Mórahalom, egy ellenfél által is jogosnak vélt tizenegyest sem kaptak meg Magyarék.



A második félidő derekán Busa Bence egyenlített, így egy ponttal gazdagodott Dabason a Csongrád megyei gárda. Fontos lett volna a siker, de minden bizonnyal az egy pont is sokat fog érni a végelszámolásnál.



Magyar György: – Megérdemeltük volna a három pontot, de az eggyel sem lehetünk elégedetlenek idegenben. Az utolsó négy mérkőzésen hat ponttal bennmaradhatunk szerintem.