Döntetlen lett a bronzérmes és a bajnok rangadója a megyeegyben

A bajnokság végeredménye

1. Makó 28 23 2 3 87 – 16 71

2. Csongrád* 28 23 3 2 89 – 26 68

3. Tiszasziget 28 20 3 5 69 – 27 63

4. Ásotthalom 28 15 7 6 60 – 28 52

5. Algyő 28 13 6 9 56 – 29 45

6. Bordány 28 12 5 11 45 – 53 41

7. FK 1899 Szeged 28 11 5 12 39 – 54 38

8. HFC II. 28 10 7 11 56 – 45 37

9. Sándorfalva 28 10 5 13 58 – 47 35

10. SZVSE 28 10 3 15 49 – 49 33

11. Szentesi Kinizsi 28 8 8 12 51 – 52 32

12. UTC 28 7 3 18 33 – 70 24

13. Kiskundorozsma 28 5 7 16 35 – 53 22

14. Kistelek 28 5 6 17 32 – 73 21

15. Szőreg 28 3 0 25 26 – 163 9

*Négy pont levonva.



Ifjúságiak, A csoport

1. HFC 27 27 0 0 252 – 25 81

2. Algyő 27 21 1 5 116 – 52 64

3. Szentesi Kinizsi 27 19 5 3 114 – 34 62

4. FK 1899 Szeged 27 16 4 7 98 – 28 52

5. Csongrád*** 27 15 4 8 75 – 59 45

6. Kiskundorozsma 27 13 2 12 78 – 62 41

7. Csengele 27 11 4 12 49 – 48 37

8. Tiszasziget** 27 11 5 11 72 – 78 36

9. UTC 27 10 3 14 63 – 58 33

10. Mindszent* 27 9 6 12 60 – 86 32

11. Üllés 27 7 3 17 48 – 132 24

12. Deszk 27 7 3 17 49 – 149 24

13. Ásotthalom 28 4 5 19 43 – 108 17

14. Sándorfalva 27 4 3 20 55 – 154 15

15. Kistelek 27 4 2 21 36 – 135 14

*Egy pont levonva. **Két pont levonva. ***Négy pont levonva.

A voltaképpen tét nélküli mérkőzés jutalomjátékot hozott mindkét együttesnek, a találkozón látszott, már nem volt tét egyik fél részére sem.A vezetést a végig jól játszó, strandlabdarúgó-válogatott Rutai Balázs beadásából a játékos-edző, Bernát Péter szerezte meg a hazaiaknak, majd a második félidőben a Makó egyenlített Sirokmán Zoltán révén, sőt a hajrában több lehetősége is volt, de maradt a döntetlen.Tiszasziget, 250 néző. Vezette: Barta Norbert – közepesen (Szűcs I., Lászlai).Szabó G. 8 – Papp Á. 8, Zámbori 8 (Réczi –), Rutai 9, Juhász Á. 8 (Főd i –), Bernát 8 (Vörös 8), Bálint D. 8, Papp P. 8 (Bálint T. –), Kasza 8 (Deák 8), Farkas F. 8, Kántor 8. Játékos-edző: Bernát Péter.Garamvölgyi Cs. 0 – Sirokmán 8, Tóth T. 7 (Gilinger –), Vajna 6 (Bartucz 6), Bánóczki 7 (Horváth K. –), Szil 8, Rakonczai 8, Palotás 6, Gémes 6, Széll K. 7, Varga R. 6. Edző: Méhes Tibor.Bernát (9.), ill. Sirokmán (68.).– Büszke vagyok a csapatomra, megmutattuk a bajnok ellen is, hogy a bronzérmünk nem érdemtelen. Jó pihenést mindenkinek.– Ma is bizonyítottuk, hogy teljesen megérdemelten nyertük a bajnokságot annak ellenére, hogy nem győztünk Tiszaszigeten.A bajnok Makó rendelkezik NB III-as licenccel, és készen áll az osztályváltásra. A következő napokban eldől, hogy kell-e osztályozót játszania, vagy további meccsek nélkül csatlakozhat a harmadosztály 2017–2018-as mezőnyéhez.Kiskundorozsma.Csongrád, 450 néző. Vezette: Bartucz Tamás – jól (Bozóki, Szöllősi).Hogyor 8 – Bodor 7, Bakos 8, Budai 7, Mészáros 7, Bálint 7, Szabó M. 7 (Nagy A. 7), Borda 7, Fodor 7, Maszlag 7 (Koncz E. 7), Rácz D. 7 (Nagy Á. 7). Edző: Szűcs RóbertÁbrahám 8 – Oláh 7, Dargó 8, Drogba 8, Antal Ri. 8, Bárkányi 9, Béres 8, Koncz R. 8, Bertók 8, Tóth T. 8, Keresztes 9. Edző: Antal Róbert.: Rácz (12.), Nagy A. (59.), Bakos (88.), ill. Antal Ri. (14.), Keresztes (80.).– Sajnálom, hogy a legtöbb szerzett pont és lőtt gól ellenére nem sikerült bajnokságot nyernünk. Jövőre újra megpróbáljuk.– Aki ma kisteleki mezt húzott, büszke lehet magára, aki pedig cserbenhagyta a csapatot, szégyellheti magát.Sándorfalva, 50 néző. Vezette: Virág András – jól (Orosz, Burzon).Tóth S. 9 – Bilics 9, Lőrinc 9, Molnár D. 9, Tóth A. 9, Szabó T. 9, Varga V. 9 (Garamvölgyi D. 9), Visnyei 9, Péter 9 (Kálmán –), Márki 9 (Virág –), Nagy E. 9. Edző: Tóth János.Pluhár 6 – Csanádi 6, Csamangó T. 7, Füleki 6 (Godó 6,5), Nagypál 6, Nagy B. 6, Dávid 6,5 (Kertész –), Teimel 6, Molnár Zs. 6, Tanács R. 6, Kelemen B. 7. Edző: Bodó Attila.Tóth A. (8.), Péter (35.), Garamvölgyi D. (52.), ill. Kelemen B. (10.).– Jó érzés győzelemmel zárni az idényt.: – Sajnálom, hogy az utolsó fordulóra elfogytunk, mert a tavaszi szezonnal elégedett lehetek. A negyedik legtöbb pontot szereztük, ebből lehet még tovább építkezni.Szeged, Kertész utca, 120 néző. Vezette: Borsos Tamás – gyengén (Lichtenberger, Markó).Reguli 8 – Szántó D. 8, Gulyás 8 (Farkas A. –), Nagy G. 8, Csonka 8, Zsibrita 8, Valach 8, Nagy Á. 8 (Kondacs –), Balogh D. 8, Keresztes 8, Koncz P. 8. Edző: Pálfy Zoltán.Győri 8 – Imre 6 (Zsilák T. –), Dóra T. 6, Zsilák M. 6, Csuka 6, Ares 6, Turján 7, Degovics 6 (Katona –), Prontvai 6, Szalai 6 (Rangos –), Répási 6 (Szélpál P. 6). Edző: Hüvös Gábor.Valach (74.), ill. Csuka (39.), Imre (50.).Kapitányunk, Laczkó Zsolt esküvőjéhez gratulálunk, és sok boldogságot kívánok magam és a csapat nevében. Elfogadható tavaszt produkáltunk, ehhez gratulálok a csapatnak.Parádés szezont produkáltunk, gratulálok, és köszönöm a csapatnak.Szőreg, 65 néző. Vezette: Hideg Bence – közepesen (Böszörményi, Halász J.).Kovács Á. 7 – Kéri 6, Szarvas 7, Ali 6, Nagy A. 6 (Bosnyák F. –), Bányai 6, Bosnyák M. 6, Horváth-Harmat 6, Trója 6, Pióker Ta. 6, Mityók T. 6–2=4. Edző: Pikó László.Vasas 7 – Vastag 7, Németh P. 7, Szabó T. 7 (Varga K. 7), Baji 7, Mészáros Z. 7,5, Király B. 7–2=5, Balogh Á. 7, Mihalkó M. 7 (Puhalák –), Popovics 7 (Hauk –), Grósz 7. Edző: Kószó László.Pióker Ta. (35.), ill. Balogh Á. (12., 11-esből), Szabó T. (25.), Varga K. (49., 81.), Baji (55.), Mészáros Z. (74., 85.).: Mityók T. (85.), ill. Király B. (88.).: – Köszönöm azon játékosoknak, akik becsülettel végigcsinálták ezt az idényt. Csak annyit tudok mondani: végre vége!– Nagyon jó pályán jó mérkőzést játszottunk a Szőreg ellen.Hódmezővásárhely, 100 néző. Vezette: Kovács Attila – jól (Gera, Gargya).Szatmári 8 – Bábi 7, Tóth A. 7, Német Á. 6, Marton B. 7, Bartyik R. 7, Fábián 8, Antal K. 7, Brizik-Bodrogi I. 7, Varga R. 7 (Gyuris –), Fekete 7. Edző: Vinnai István.Farkas Á. 6 – Jernei 5, Pénzváltó 6, Kalapács 5, Daróczi 5, Bella 5 (Farkas Sz. –), Kovács M. 5, (Takács R. –), Lovas T. 5, Lajkó 6, Hatvani J. 7, Tóth M. 5. Edző: Takács Zoltán.AlgyőBartyik R. (31.), Tóth A. (40.), ill. Hatvani J. (14., 30.).: – 0–2-ről jöttünk vissza, a végén megnyerhettünk volna a meccset, a zárófordulóban azonban igazságos döntetlen született.– Örülünk, hogy a sok nehézséggel végigküzdött bajnokságnak vége lett. Jól játszottunk, győzelmet érdemeltünk volna, de így sem vagyok elégedetlen.Foliaplast-Bordány-Szentesi Kinizsi 3-2 (3-2)Bordány, 150 néző. Vezette: Kádár- Németh Zoltán – jól (Bereczki, Kakuk).Szűcs 9 – Sólya 9, Fodor 9, Veres 9 (Kádár-Németh –), Gajdacsi 9, K. Tóth 9, Kis 9, Malatinszki 9, Kozma 9 (Belaidi –), Nagy Torma 9, Takó 9 (Tiszó –). Edző: Hódi Mihály.Kotvics-Varga 7 – Légrádi 5 (Köteles –), Prozlik 5, Lázár 5, Lekrinszki 6, Bartucz 6, Polyák 5,5 (Varga 6), Bagi 5, Kiss-Kása 5 (Pölös 6), Lőrincz 5,5, Vincze 5,5. Edző: Némethy László.Gólszerzők: Kozma (29.), Veres (42.),K. Tóth (44.), ill. Vincze (3.), Lekrinszki (39.).– Szeretném megköszönni a szurkolóknak az egész éves biztatást, valamint a vezetőknek, játékosoknak és minden segítőnek azt, hogy első megyeegyes évünkben hatodik helyen végeztünk.– Kétszer is tudtunk vezetni, de a rutintalanságunk miatt ettől megijedtünk. Bizonyítottuk, hogy lehet számítani fiataljainkra. Remélem, jövőre ezeket a meccseket már meg tudjuk nyerni!Ifjúságiak, A csoport, 30. forduló: Sándorfalva–Csengele 2–5, gsz.: Retkes, László, ill.Kulcsár, Papp B., Dorogi, Nagyillés, Lesták. Tiszasziget–Üllés 5–1, gsz.: Tóth M. (2), Molnár G. (2), Cene, ill. Görög. Csongrád– Kistelek 6–0, gsz.: Horváth K. (3), Pauli, Szőrfi, Megyeri. HFC–Algyő 12–1, gsz.: Kandó Zs. (4), Pomozi (3), Pap T. (2), Jankelic, Izsold, Bürgés, ill. Táncos. UTC–FK 1899 Szeged 0–2,gsz.: Murka, Nikolényi. Mindszent–Ásotthalom 3–3, gsz.: Szabó M. (2), Antal Á., ill. Viski, Kókai, Drenda (öngól).Kiskundorozsma–Deszk 5–1.