Döntetlen lett a megyei derbi

Labdarúgó NB III, Közép csoport, 2. forduló. Hódmezővásárhely, 600 néző.Kovács Imre – jól (Kulcsár, Nyerges).Bordás 5 – Prasler 6, Huszár 5, Pataki 5, Mezei 5 – Szilágyi 4 – Kormányos 4 (Bartyik N. 6, 55.), Ablonczy 5, Máté P. 4 (Kökény –, 71.), Laczkó D. 4 (Végh –, 71.) – Faggyas 7.Major László.Garamvölgyi 6 – Rakonczai 5, Sirokmán 6, Takács J. 6, István 6 – Varga R. 6, Lipták Á. 8 – Tóth T. 6, Széll K. 7, Babolek 7 (Gilinger –, 91.) – Gémes 5 (Vajna –, 81.).Méhes Tibor.Faggyas (33., 88.), ill. Babolek (8.), Lipták Á. (67.).Huszár (15.), Bartyik N. (93.), ill. Tóth T. (17.).Végül a HFC otthon játszhatott, így egyből egy megyei derbivel mutatkozott be a szukrolóknak a hazai csapat.Gyors makói találattal indult a találkozó. A tavaszi idényt éppen a HFC-nél töltötte Babolek, aki a védők mögül ugrott ki, majd Bordást átemelve juttatta vezetéshez a vendégeket a nyolcadik percben.Ezt követően felélénkült a hazaiak játéka is, Máté Péterék több gólhelyzetet is kidolgoztak, az egyenlítés azonban csak a 33. percben érkezett. Faggyas Milán ballal tekert a hosszú sarokba, így döntetlennel mehettek a felek az öltözőbe.A második játékrész derekán egy védelmi hiba után Lipták Ákos újból előnyhöz juttatta a Makót, azonban a győzelmet kétszeri vezetés ellenére sem sikerült megszerezniük a vendégeknek. A 88. minutumban Bartyik ugratta ki Faggyast egy 50 méteres passzal, aki éles szögből mattolta Garamvölgyit, beállítva a mérkőzés végeredményét.Major László: – Amíg a gólhelyzeteinket nem rúgjuk be, addig csak ilyen mérkőzéseket fogunk tudni játszani.Méhes Tibor: – Igazságos az eredmény. Az első félidőben a HFC-nek, a szünet után nekünk volt több helyzetünk. Két meccs, két pont – elég jó a kezdés, és jó úton járunk, annak ellenére, hogy nyerhettünk volna. Ügyesek voltak a fiúk, büszke vagyok rájuk.A bajnokság állása1. SZEOL SC 2 2 0 0 3 – 1 62. Tiszakécske 2 1 1 0 4 – 2 43. Szekszárd 2 1 1 0 4 – 3 44. Dunaújváros 2 1 1 0 3 – 2 45. Paks II. 2 1 1 0 3 – 2 46. Pécs 2 1 0 1 4 – 2 37. Rákosmente 2 1 0 1 3 – 2 38. Kozármisleny 2 1 0 1 2 – 3 39. HFC 2 0 2 0 3 – 3 210. Makó 2 0 2 0 2 – 2 211. Mórahalom 2 0 2 0 1 – 1 212. Vecsés 2 0 2 0 0 – 0 213. Dabas 2 0 1 1 2 – 3 114. Honvéd II. 2 0 1 1 1 – 2 115. Szentlőrinc 2 0 0 2 1 – 4 016. Iváncsa 2 0 0 2 0 – 4 0