Döntőbe jutnának a szegedi tekések az Európa-kupán

Hasonlóság



Az Európa-kupa esélyese a német Bamberg mellett a horvát Zaprešic és az Alabárdos. És hogy mi a hasonlóság a horvát és a magyar csapat között? Mindkettő toronymagas favoritja volt a 2016–2017-es hazai bajnokságának, de mindkettőt letaszították a trónról – szinte ugyanúgy. A Zaprešic megverte 7:1-re a későbbi bajnok Mertojakot, majd kikapott tőle (5:3), de vesztett Bjelovarban (5:3) is, míg a Mertojak az említett vereség mellett ikszelt (4:4) a harmadik Postar ellen. A Szeged otthon legyőzte a bajnok Zalaegerszeget (8:0), ám Zalában (2:6) és a harmadik Répcelaknál (2:6) kikapott, míg a Zalaegerszeg a szegedi kudarc mellett csak Répcelakon ikszelt (4:4).

Hetedik Európa-kupa-szereplésére készül az Alabárdos-Szegedi TE férfi tekecsapata: a németországi Hirschauban ma kezdődő világverseny történetében a Tisza-parti csapat kétszer első (2011, 2013), háromszor második (2001, 2007, 2010) és egyszer negyedik (1999) volt. Az együttes most is az esélyesek közé tartozik, de több kihívója akad a mezőnyben.– A célunk a döntőbe jutás – mondta Karsai Ferenc, a klub elnöke. – Ehhez azonban először a selejtezőben kell olyan eredményt elérni, amely az elő- döntőbe jutáshoz szükséges.A legnagyobb rivális a német Bamberg és a horvát Zaprešic lesz, de az osztrák St. Pölten, a szlovén Trzic és talán a szlovák Trstena is veszélyes lehet.Hirschau az egyik szegedi játékosnak kellemes emlékeket idéz: a hatszoros világbajnok Kiss Norbert 2015-ben itt szerepelt egy egyéni világkupán, amelyet megnyert, ráadásul a hatsávos létesítmény középső négy pályáján ő tartja a pályacsúcsot 694 fával.A selejtezőkben ma és holnap három-három szegedi dob, majd pénteken az elődöntőket, szombaton pedig a helyosztókat játssza a selejtező legjobb négy csapata.