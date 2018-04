Döntőben a PICK, sima meccs volt

MOL-PICK Szeged: Sierra - Pedro 6, Balogh 1, Skube 3, Bánhidi 1, Bodó 2, Källman 2. Csere: Sego (kapus), Thiagus Petrus 1, Zubai 3, Sigurmannsson 9/3, Blazevic 1, Zsitnyikov 4, Gaber 1, Gorbok 2, Srsen 1. Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.

A kék tábor.

Eddig kiváló a szegedi védekezés.

Balogh Zsolt melegít.

Szegedi szurkolók a lelátón.

Matej Gaber sérülése után visszatér.

Férfi kézilabda Magyar Kupa, elődöntő, Debrecen, Főnix csarnok, 800 néző. Vezeti: Hargitai, Markó.Balogh T. - Vasics 1/1, Tóth 2,U. Silva 2, Jerebie 1, Hanusz, Kovacsevics 1.Balogh Á. (kapus), Cehte 2, Hadzsiomerovics, Pavlovics 1, Vasvári 1, Szeitl, Gazdag 4/1, Josic, Varjú 1.Bencze József.6, ill. 8 perc.4/3, ill. 3/2.Ez nagyon sima volt. Pillanatok alatt elintézte a meccset a MOL-PICK Szeged, a jó rajt meghatározta a találkozót. Fokozatosan nőtt a különbség, így a végén 20 góllal (!) verte meg a Csurgói KK-t, és jutott be a vasárnapi (17.45) döntőbe.Sego véd. Eladja a labdát a Szeged, Varjú, 37-17. Ez a vége, döntőben a MOL-PICK Szeged!Zsitnyikov, 37-16.Gazdag a szélről, majd ziccerből, 36-16.Újabb csurgói kapufa. Zubai, szép, 36-14. Jerebie 2 perc.Gorbok, ez kell, nagy gól, 35-14.Vasvári sokkal mellé.Vasvári kapufa, Blazevic!, okos, közte húsz, 34-14.Vasvári, becsorog, 32-14. Sigurmannsson a pipába, 33-14.Jerebie 2 perc. Elveszik a Szegedtől.Pedro a rövidbe, 32-13.Srsen kap 2 percet. Tóth nagy gólja, 31-13.Pedro robog, 30-12. Újabb ziccer, Sigurmannsson, 31-12.Sigurmannsson kapufa. Csurgói hetes, Zubai 2 perc. Sego véd! Sego ismét, Sigurmannsson rosszul indít.Most a Szeged adja el, Varjú, 29-12.Eladja a Csurgó a labdát.Srsen pattint,Pedro ziccer, 29-11.Ilyen is régen fordult elő, zsinórban két csurgói gól, Jerebie, 27-11.Pavlovics, 27-10. Eladja a labdát a Szeged.Zubai, szép, 26-8. Szeitl 2 perc. Gazdag, 26-9. Zsitnyikov a kezek között, 27-9.Sego remek védés.Újabb labdaszerzés, Srsen önzetlen, Pedro, 25-8.Skube, véd a csurgói kapus. Labdaszerzés, Zubai, 24-8.Csurgói hetes. Gazdag, 23-8.Parádés kínai: Pedro, 23-7.Skube tör be, 22-7. Sego ismét, marad a CSKK-nál a labda, újabb Sego védés.Sigurmannsson Balogh Ákos lábai között, 21-7. Sego tolja ki.Vasvári fölé lő.Gorbok vágja be, 20-7. Labdát szerzett a PICK, Srsen ront.Srsent blokkolják. Elveszik a Csurgótól a labdát.A Csurgó kezdi a 2. félidőt. Sego véd.Gorbok lő, Balogh véd. U. Silva mellé. Időntúli, Sigurmannsson, Balogh véd. Félidő!Sierra véd.Gaber harcol ki, Sigurmannsson az alsóba, 19-7.Gorbok kapufa. U. Silva lő át, 18-7.Sierra ziccert véd, Sigurmannsson talpról, 18-6. U Silva fölé, ehhez kellett a remek védekezés.Tóth sokkal fölé, Sigurmannsson nem, 17-6.Kovacsevics a szélről, 16-6. Balogh sokkal fölé.Pedro harcol ki hetest. Sigurmannsson, kegyetlen, 16-5.Gaber visszatér, remek gól, 15-5. Zsitnyikov kap 2 percet. Eladja a labdát a CSKK.Sierra lábbal véd.Balogh harcol ki hetest, Sigurmannsson kapufa.Sigurmannsson repül, 14-5.Csurgói hetes. Vasics, 13-5.U. Silva, majd Zsitnyikov, 13-4.Sierra könnyedén, Zsitnyikov a pipába, 12-3.Pedro lopott labdát, 11-3.Sierra véd. Källman ront, Balogh véd.Bánhidi szerzett labdát. Källman hetest harcol ki, Cehte 2 perc. Sigurmannsson, 10-3.Cehte sokkal fölé, Balogh is beköszön, 9-3.Cehte megy bele Bodóba. Bánhidi parádés passzt kap Skubétól, 8-3.Bodó, szakad a háló, 7-3.Skube remek csel, de ziccert ront. Cehte tört be, 6-3.Ellépi Cehte.Újabb labdaszerzés, Thiagus Petrus, majd Cehte, 6-2.Bánhidi remek átadás Jonas Källmannak, 5-1.Tóth talál be, 4-1.Skube lopja el a labdát, Källman ziccer, 3-0. Időt kér a Csurgó. Skube robog, 4-0.Remek szegedi labdaszerzés, Bánhidi mellé.Skube egy labdaszerzés után, 2-0.A Szeged kezd. Bodó a szélről, 1-0.Mario Sostaric és Fekete Bálint nem került be a keretbe. A szlovén szélső minden bizonnyal a holnapi napra pihen, míg Fekete helyén Balogh Zsolt és Ivan Srsen szerepel.Ma azért nem lesz annyi szegedi szurkoló, mint vasárnap, amikor a döntőt rendezik. De így is egyre többen érkeznek. Remek az idő Debrecenben, a helyszín pedig ideális.Üdvözlünk mindenkit Debrecenből. 13 órakor kezdődik az első elődöntő, a MOL-PICK Szeged és a Csurgói KK között. Már mindkét csapat melegít.