Dorozsmán is hódít Messi - az argentin sztár mezében szurkoltak a Hágiban

Szeli Gergő, a Kiskundorozsma játékosa

- Elsős voltam, amikor anyukám olvasta az újságban, hogy Messi nyerte az Aranylabdát, akkor szerettem meg őt is és a focit is. Nem hiszem, hogy egyedül be tudja vinni az argentinokat a döntőig. A németeknek is voltak rossz meccseik, de annak örülnék, ha a spanyolok nyernék, és a horvátok is szimpatikusak. Idén a balszélen kaptam lehetőséget, de korábban középcsatárt játszottam.

Mindössze páran voltak azok a Kiskundorozsma U13-as együttesében, akik nem kedvelték a Barcelona világklasszisának játékát: akik viszont nem ebbe a táborba tartoztak, azok valószínűleg nem az oroszországi vébén nyújtott teljesítménye miatt néznek fel Lionel Messire. Ebben aztán gyorsan javított az argentin zseni, aki szólógóljával hamar vezetést szerzett csapatának: jött is az „ez az!" kiáltás a kicsiktől. Szerdán ugyanis Lehota István, korábbi NB I-es labdarúgó mellett a dorozsmai klub legeredményesebb utánpótlás korosztálya volt a vendégünk a Hági és lapunk közös szurkolói klubjában: a srácok a szezon során nyújtott produkciójukkal vívták ki a lehetőséget a klub vezetésénél, így ők tehettek eleget meghívásunknak. Mint azt Dorozsma utánpótlás-vezetője, Szabó Zsolt elmondta, évekkel ez előtt a semmiből kellett felépíteniük a klub hátországát, mára odáig jutottak, hogy minden korosztályban van versenyző csapatok. Az U13-asok rendre a Bozsik-tornák élmezőnyében végeznek, bár ezeken a tornákon még nincs „hivatalos" végeredmény, a Kiskundorozsma rendre döntőket játszhat. A felnőtt csapat vezetőedzői posztját is betöltő szakember megjegyezte, ahogyan régen, most is jellemző, hogy Szeged mellett a nagyobb városok csapatai elviszik a legtehetségesebb gyerekeket – de mint hozzátette, ez így is van rendjén. A gyerekeknek heti két edzést tartanak, és ugyan nagyon kihasználtak a dorozsmai létesítmények, de a tervek szerint a következő szezontól szeretnék növelni a heti edzésszámot az U13-asok számára. A dorozsmai szakmai munkáért Szabó Zsolt mellett Puskás József felel: a két edző ugyan a két spanyol gigásznak, a Barcelonának és a Real Madridnak szurkol, azonban természetesen ez nem okoz gondot a közös munka során, még ha Szabó Zsolt ráhatásával a gyerekek plusz töltetet is kapnak Lionel Messit illetően.A Hági közönségével szurkolt a Kiskundorozsma U13-as együttese, azaz Perecz Márton, Kiss Miron, Szeri Gergő, Horváth Richárd, Halkó Dániel, Török Dominik, Nemes Noel, Teisler Dániel, Milankovic Bence, Fejes Máté, Szabó Aletta és Kis Konor biztathatta a messzi távolból az argentinokat.