Drahota-Szabó Dorka: berobbant a teniszelitbe

Van ok a mosolyra. Idén magyar bajnok is lett.

Fotó: Hajnal Tenisz ISE

– Ez egy remek idény volt – kezdte az értékelést Hajnal István, a Hajnal Tenisz Iskola Sportmánia Egyesület vezetőedzője. – Tanítványom, Drahota-Szabó Dorka igazán emlékezetes évet produkált, megnyerte élete első nemzetközi versenyét, magyar bajnok lett egyéniben és párosban, és szintén kétszer felállhatott a vidékbajnokságon a dobogó legfelső fokára.A 14 éves szegedi teniszező az év végén is kitett magáért. A tehetséges sportoló Budapesten versenyzett.– A Masters versenyen Dorka a döntőig menetelt, második lett – folytatta a beszélgetést Hajnal István. – Szépen zárult az év, kell is az erő, hiszen jövőre korosztályt vált, 15 évesen a 16 évesek között versenyez majd. Egyre több nemzetközi viadalon indul, Csehországban kezdünk, lesz versenye Szlovákiában is, azonban szerencsére itthon is egyre több nemzetközi viadalt rendeznek, így hazai pályán is sokat szerepelünk.

Drahota-Szabó mellett több fiatal is szép eredményeket ért el a Hajnal Tenisz Iskola Sportmánia Egyesületben. Kovács Barnabás és Virághalmi Viktor a 11 évesek play teniszversenyén remekelt, és szerzett értékes győzelmeket. Nagyon bízom benne, hogy a következő évben még több sikert érnek el a klub teniszezői.