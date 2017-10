Dublinba utaznak a vásárhelyi fitneszesek

– Komolyan vettük a felkészülést, augusztus óta még hétvégenként is edzettünk. Mindent megtettünk, hogy elérjük a céljainkat Dublinban, majd meglátjuk, mire lesz ez elég. Már most nagyon köszönöm a versenyzőinknek a kitartásukat és a szorgalmukat, elégedett vagyok az elvégzett munkájukkal – mondta Rácz Ildikó,

a Hód Fitness SE vezetőedzője a pénteki sajtótájékoztatón. A versenyre Szegedről a Phoenix Fitness sportolói is utaznak.



Az Európa-bajnokság mindössze két napig tart. Jövő pénteken a helyszínen edzenek, szombaton reggel már az egyéni kvalifikációké lesz a főszerep. Minden országból hárman indulhatnak egy kategóriában, a vasárnap délelőtti döntőbe pedig egy juthat be. A vásárhelyiek öt napot töltenek majd Írországban. Csütörtöktől vasárnapig a versenyzésen lesz a hangsúly, azonban a hazaút előtt még hétfőn egész napos városnézéssel búcsúznak a remélhetőleg aranyos várostól.



– Várjuk már az utazást és a versenyt. Köszönjük a támogatóinknak a segítségüket, mert így az egyesületünk a szponzorok és pályázatok útján ki tudta fizetni a repülőjegyeket, a melegítőket és a nevezési díjat. Mindezekért szeretnénk minél több éremmel kifejezni a hálánkat – tette hozzá Rácz Ildikó.