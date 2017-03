DuoCor-Makói SVSE: Felfelé léptek a tabellán

Duocor-Makói SVSE–HASE-Lila Futó 7,5–4,5

Sakkcsapat NB I, 7. forduló, Makó.

A makói pontszerzők, győztesek: Tatár Kis Szabolcs, Novak Csabarkapa, Szalai Kornél, döntetlent játszottak: Mihók Olivér, Alekszandar Kovacsevics, Sipos István, Csonka Balázs, Farkas Tibor, Horváth Zsolt, Hajnal Zoltán, Péczely Sebastian Zsombor, Juhász Barbara.



A bajnokság állása: 1. Nagykanizsa 60, 2. DVTK 52, 3. Paks 46,5, 4. Dunaharaszti 40, 5. Pénzügyőr 39,5, 6. Kőbánya SC 39, 7. Duocor-Makói SVSE 38,5, 8. Haladás 38, 9. HASE-Lila Futó 34, 10. Zalaegerszeg 32,5 ponttal.

A hazaiaknál senki nem kapott ki, Tatár Kis Szabolcs, Novak Csabarkapa és Szalai Kornél pedig meg is nyerte a meccsét. Ezzel a makóiak a táblázaton is felfelé kúsztak, a hetedik helyen állnak. Izgalmas lesz a szezon hajrája, hiszen bravúrral még a negyedik helyig is előreléphetnek Mihókék. Az utolsó két játéknapot egy budapesti, központi helyszínen rendezik: április 8- án a Paks, 9-én pedig a Haladás lesz a makóiak ellenfele.