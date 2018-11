Dupla meccs a SZUE-ban, a Hungerit a BVSC vendége lesz a kupában

Csak bátran! Szorosan kell őrizni Gurisattit (balra). Fotó: Karnok Csaba

A magyar kupa negyeddöntőjének oda- és visszavágóját ugyanis pár órán belül letudja a Szeged SZTE, a Dunaújváros elleni két találkozóját ma 10 és 15 órától rendezik a szokásos hazai helyszínen. Aki napközben is el tud látogatni ide, érdemes megtennie, hiszen válogatottak érkeznek a Tisza-partra, külön érdemes majd figyelni Gurisatti Grétára, aki két héttel ezelőtt a klubok bajnoki találkozóján 5 gólt szerzett.Szegedi részről pedig Isidora Damnjanovics játékát érdemes majd figyelni, hiszen egyre inkább belerázódik az OB I-es mezőnybe, a szerb utánpótlás-válogatott pólós pedig pozitívan nyilatkozott a helyzetéről.– Mindenki nagyon kedvesen fogadott, így gyorsan sikerült a csapatba illeszkednem. Sokkal erősebb a magyar bajnokság és kupa, mint az otthoni, abszolút jó döntés volt, hogy ide igazoltam. A Dunaújváros ellen két hete megmutattuk, hogy fel tudjuk venni a kesztyűt ellenük, persze ettől még nagyon kemény negyeddöntőnek ígérkezik a dupla derbi – véli Damnjanovics.A Hungerit-Szentes csak odavágót játszik a negyeddöntőben, elsőként idegenben, ma 18 órától a BVSC vendége lesz, és itt sem esélyes a Csongrád megyei fél. Aktuális ellenfelével a Kurca-parti csapat is két hete találkozott a bajnokságban, ekkor 5–15-ös vereséget szenvedett a fővárosiaktól. Kíváncsian várjuk a mai eredményt, mert egy szoros eredmény kiharcolásával a vasárnap 18 órai kezdésű szentesi visszavágó is jó meccs lehet.