Dupla meccsel kezd a Floratom

Csúcsra ért Frank Béla



Nagy sikert aratott a legutóbbi NB I-es szezont a Floratom Szeged AC Probart II. csapatánál töltő Frank Béla: a veterán asztaliteniszezők svédországi Európa-bajnokságán remek játékkal megnyerte a 60 év feletti korcsoportot.

A hétvégén egy dupla fordulóval elrajtol a férfi asztalitenisz extraliga 2017–2018-as idénye: a Floratom Szeged AC Probart szombaton 17 órától a BVSC, vasárnap 16 órától a Győr otthonában áll asztalhoz. A bajnokságban három újonc van, a Sopron, a Győr és a Gödöllő, tavalyhoz képest kiesett a Csákvár, megszűnt a Békés, a BVSC II. pedig nem indulhatott.– Változott a lebonyolítás: párokba sorolták a csapatokat, a mostanihoz hasonló dupla fordulókkal megy majd a bajnokság – mondta Lukács Levente, a Floratom játékos- edzője. – A tízcsapatos mezőnyben ugyanúgy tizennyolc meccs lesz az alapszakasz, ám ebből idén csak ötöt játszunk le, a többi tavaszra marad. Nekünk a Gödöllő lett a „párunk", velük az ötödik fordulóban játszunk, így a hatodikban szabadnaposak leszünk.A csapat célja, hogy újra bejusson a négyes döntőbe – ez a legutóbbi két szezonban sikerült.

– Most lesz a legnehezebb dolgunk, az biztos. Változott a keretünk: Gerold Gábor a bajnok Pécshez szerződött, a helyére érkezett Németh János, aki az utóbbi években Nyírbátorban és Orosházán szerepelt, szegedi bemutatkozásként pedig egyesben és párosban megnyert egy kelet-magyarországi ranglistaversenyt. Vitsek Iván és Timafalvi Gergő mellett ő alkotja az alapcsapatot, de visszatért Szegedre Kószó Attila is, akivel klubunk a legnagyobb sikerét, az ezüstérmet érte el 2012-ben. Ő az utóbbi években a Lille-lel a francia harmadosztályban szerepelt, emellett Londonban edzősködött.Kószó alapesetben a klub NB II-es csapatában szerepel majd, de az extraligában is szóhoz juthat. A harmadosztály délkeleti csoportjában egyébként három szegedi csapat szerepel, a Floratom II. mellett az ATSK I. és II. is itt játszik – a bajnokság küzdelmei szintén a hétvégén rajtolnak.