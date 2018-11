Dupla mérkőzést rendeznek Szentesen: a férfiak és a nők is a BVSC-t fogadják

Varga Tamás a gyakorlásra fókuszál. Fotó: Frank Yvette

A hosszú hétvége második napján, ma a tavalyi ezüstérmes Dunaújvárost fogadja a Szeged SZTE női vízilabdacsapata az OB I negyedik fordulójában a Napfényfürdő Aquapolis SZUE-nedencéjében. A mérkőzés papírformája egyértelmű vendégsikert ígér, azonban a hazaiak az elmúlt hétvégén továbbjutottak a magyar kupában, így felszabadultan ugorhatnak vízbe.– Nem készültünk külön a dunaújvárosiakra, inkább erőállapot-megtartó edzéseink voltak a héten, hogy november végére, december elejére ne fogyjon el a lányok ereje, amikor a két legfontosabb meccsünk következik – vázolta fel elképzeléseit érdeklődésünkre Varga Tamás, a Szeged SZTE vezetőedzője.– A Dunaújváros bombaerős, öt válogatott játékosuk van. Nekünk az idényben eddig egy meccset kellett nyernünk, azt magabiztosan hoztuk a kupában a Honvéd ellen. Ma gyakorolni szeretnénk a játékunkat, illetve a tisztes helytállást tűztük ki még célul a taktika csiszolása mellett – zárta mondandóját a kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó.Érdemes lesz már korán kilátogatni a szentesi sportuszodába szombat délután, mivel dupla rangadót rendeznek a Dr. Rébeli-Szabó József Városi Sportuszodában. 16 órától a Metalcom-Szentes férficsapata, majd 18 órától a Hungerit-Szentesi VK női együttese látja vendégül a BVSC-t.– Egyértelműen a BVSC a mérkőzés esélyese – mondta el őszintén Pellei Csaba, a Metalcom-Szentes trénere –, mivel a tavalyi ötödik helyezettről beszélünk. Együtt maradt a keretük, amely a nemzetközi kupában indult. Ez is óriási erősítés. Vannak problémáink, mivel Pellei Kristóf az utolsó mk-meccsen csere nélküli kiállítást kapott, így két meccsre eltiltották, ami az OB I-ben is érvényes. Athanasziosz Kriszoszpatisz játékra jelentkezett, bár nyolc hét kihagyás után nem várhatok tőle még sokat, de muszáj játszatni, hogy formába lendüljön. A bajnokikon javuló tendenciát mutattunk, ezt szeretnénk folytatni – árulta el.A várhatóan küzdelmes, sok kiállítást hozó férfimeccs után a nők kerülnek főszerepbe, a Hungerit-Szentesi VK is a BVSC ellen ugrik vízbe.– Kiváló csapatot látunk vendégül – jellemezte a budapesti gárdát Vidumanszky László, a női csapat edzője –, a válogatott Illés Annával rengeteget erősödtek a nyáron. Az UVSE szerencsével nyert náluk 9–8-ra az első fordulóban. Fizikálisan lényegesen erősebbek nálunk, így gyorsítani akarjuk a játék minden elemét majd. Ha úgy kezdünk, mint a Szeged ellen az előző hétvégén, akkor pariban lehetünk a három pontért – mesélte bizakodóan Vidumanszky.