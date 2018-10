Dupláznak a DVTK-val: bajnokságban és a kupában is a Miskolci csapat az ellenfél

A Diósgyőr ellen mutatkozhatott be az NB I-ben a Szent Mihály: a mintegy két hónapja lejátszott mérkőzésen a miskolciak nyolc gólt lőttek az újoncnak. A szombati visszavágón is esélyesebbek a vendégek, akikkel a magyar kupában is találkoznak majd a szegediek, november végén az elődöntőbe jutás lesz a tét az újabb Szent Mihály–DVTK mérkőzésen.