Eb-bronz után vb-arany a cél: a 18 éves szentesi pólós, Tóth Gyula az ifjúsági világbajnokságra hajt

Minden adott ahhoz, hogy a Tóth Gyula név a jövőben is kulcsszerepet játsszon Szentes vízilabdaéletében: a város női vízilabdacsapatát BEK- győzelemre vezető nagyapja, és a korábban a Hungerit vezetőedzőjeként is dolgozó édesapja után a legifjabb, 18 esztendős Tóth Gyula is tehetséges pólós. Ezt tavaly már nemzetközi szinten is bizonyította, hiszen az ifjúsági Európa-bajnokságon bronzérmet szerző magyar nemzeti csapat egyik kulcsfigurája volt. Idén pedig duplán motivált az újabb válogatottszereplésekben, hiszen Szombathelyen rendezik az augusztusi fiú ifjúsági világbajnokságot. Hazai pályán óriási megtiszteltetés ilyen tornán játszani, és eddigi teljesítménye alapján erre nagy esélye van. Már csak egy keretszűkítés van hátra.– Ha ugyanolyan keményen dolgozom, mint tavaly, akkor szerintem nem lehet probléma a keretbe jutással – véli Tóth Gyula, aki a Metalcom-Szentes élvonalbeli csapatában évről évre több lehetőséget kap, a legutóbbi szezonban 25 OB I-es bajnokin és 4 kupameccsen vetették be. – Céltudatos vagyok, és mindent megteszek, hogy ott lehessek a hazai világbajnokságon, egy álom válna ezzel valóra.A vb helyszínén nemrég főpróbát tartottak, az OMV-Kupán Kanada és Olaszország ellen kapott szerepet Tóth Gyula, előbbi meccsen 2 gólt is szerzett, de az olaszok elleni meccsnek még jobban örült.– Először játszhattam ellenük, nagy lehetőség volt, és jól is ment a játék, azon a rangadón több gól is bennünk maradt. Remek közösséget alkotunk a fiúkkal, a keret nagy részével és az edzőnkkel már négy éve együtt dolgozunk, jól megértjük egymást, és tudjuk, képesek vagyunk elérni a célunkat, a világbajnoki aranyat! – mondta magabiztosan a rosszkéz oldalon bevethető pólós.Igazi vízilabdacsaládba született, ahol Tóth Noémi személyében – olasz színekben – olimpiai bajnok is van. Felmerül a kérdés: ezt teherként vagy plusz motivációként éli meg az ifjú sportoló.– Mindenképp pozitív ennek a hatása, édesapámtól és nagyapámtól sok segítséget kapok, egyáltalán nem érzem tehernek – nyilatkozta Tóth Gyula.A húszcsapatos ifjúsági világbajnokságból nyolc válogatott emelkedik ki, a szentesi pólós szerint a házigazda mellett az olaszok, az oroszok, a horvátok, a szerbek, a görögök, a spanyolok és a montenegróiak szállnak harcba eséllyel a világbajnoki címért. Utóbbi együttesről nincsenek kellemes emlékeik, hiszen a 2015-ös, nem hivatalos korosztályos világbajnokság döntőjében Tóth Gyuláék kikaptak Montenegrótól.– Most tartsanak ők tőlünk! – reagált a Szentes tehetsége.