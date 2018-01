Eb-ezüstérmesek a szegedi rövidpályás gyorskorcsolyások

A Heidum Bernadett, Keszler Andrea Jászapáti Petra – utóbbi két versenyző a Szegedi Korcsolyázó Egyesület büszkesége – összeállítású kvartett az orosz mögött, de a francia és a német staféta előtt végzett a rövidpályás gyorskorcsolya-Európa- bajnokság vasárnapi női váltó fináléjában.Keszler jól elkapta a rajtot, azonnal élre állt. A négyből egyik csapat sem akciózott, így a magyarok vezették a vonatot, és látszólag kézben tartották a futamot. Ez akkor sem változott, amikor már fokozódott a tempó.Az első izgalmas jelenetsor akkor történt, amikor nyolc körrel a vége előtt a németek egyik embere az elrontott váltás miatt elesett. De nem sokáig maradt három staféta versenyben az érmekért, ugyanis alig néhány körrel később a franciák is elestek.A hajrá így kétcsapatos küzdelemre redukálódott, de a tavaly vb-ezüstérmes magyarok voltak előnyösebb pozícióban. Az utolsó váltást azonban az oroszok fél körrel előbbre hozták, s ekkor sikerült a legutóbb is ezüstérmes magyar váltó elé kerülniük.Jászapátira hárult a feladat, hogy visszaszerezze az éllovas pozíciót, ez azonban nem sikerült neki, így az előző évhez hasonlóan ismét második lett a négyes, pedig ezúttal reális esély kínálkozott arra, hogy 2009 után ismét kontinensbajnok legyen.A Knoch Viktor, Burján Csaba, Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor alkotta férfi váltó Hollandia és Oroszország mögött lett bronzérmes az olaszokat megelőzve.1000 méteren Jászapáti és Kónya azonos ötösben szerepelt. A rajtot követően a negyedik és ötödik pozícióban korcsolyáztak, féltávnál mindketten egy helyet előreléptek. Az élen haladó két oroszt viszont hiába üldözték, nem volt meg a kellő sebességkülönbség, hogy előzésre vállalkozzanak.Jászapáti viszont így is örülhetett, mivel a négy futamból benne volt a két leggyorsabb harmadikban, azaz elődöntős lett, ahol szinte végig a negyedik helyen követte riválisait, előzésre nem igazán volt esélye, ráadásul az utolsó körben az orosz Jekatyerina Konsztantinova is elment mellette, így nem került a kisdöntőbe. Legjobb magyarként az amerikai születésű Krueger Cole nyolcadik lett vasárnap 1000 méteren.A szombati versenynapon 1500 és 500 méteren is helytálltak a szegediek: 500 méteren Jászapáti a legjobb tíz közé került, a leghosszabb egyéni távon pedig 11. lett, míg Kónya 500 méteren a 14., 1500-on pedig a 16. helyen végzett.