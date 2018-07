Eb után édes a pihenés: augusztus közepén indul a Szedeák felkészülése

Kerpel-Fronius Gáspár ugrik fel az oroszok között. Fotó: FIBA

Bár a férfi kosárlabda NB I A csoportjában szereplő Naturtex-SZTE-Szedeák számára még tart a pihenő, hiszen csak augusztus közepén indul a felkészülés a következő szezonra, a csapat két játékosának edzéssel és meccsekkel telt a nyár: Kerpel-Fronius Gáspár és Bonifert Bendegúz a szófiai B divíziós Európa-bajnokságon szerepelt az U20-as magyar válogatottal, amely tizedik lett.– A tizedik hely összességében nem rossz eredmény, hiszen volt pár hiányzónk, akik nagy hasznunkra lehettek volna – mondta Kerpel-Fronius a klub Facebook-oldalának.– Ahogy a csapat, én is kicsit később vettem fel az Eb ritmusát, onnantól viszont kiegyensúlyozottabban tudtam teljesíteni. Talán a macedónok elleni meccs volt számomra a legemlékezetesebb, hiszen harmincnégy ponton tudtunk tartani egy támadó szellemű csapatot. Ez is mutatja, hogy a védekezésünk az egész torna során rendben volt.Bonifert szomorú volt, hogy nem jutottak be a legjobb nyolc közé, de egyben büszke is a csapatra, mert utána sem adta fel, küzdött tovább a lehető legjobb helyezésért.– A saját teljesítményemmel részben elégedett vagyok: voltak olyan meccseim, amelyeken jól kijött a lépés, viszont kicsit így is többet vártam volna magamtól, túl nagy hullámvölgyeim voltak. A legemlékezetesebb találkozómnak a grúzok ellenit mondanám: egy fizikailag erős csapat ellen sikerült jó játékot mutatnom, és a többiek is pörögtek, így sikerrel „behúztuk" a mérkőzést.Mivel hamarosan újra beindul a munka a klubjuknál, a maradék időt megpróbálják maximálisan kihasználni.– Most van egy kis pihenőm, külföldre utazom regenerálódni, aztán a Balatonon töltök pár napot a családommal és a barátaimmal, majd kezdem a felkészülést Szegeden – fogalmazott Kerpel-Fronius.– Az Eb és az augusztusi edzőtábor közti három hét a pihenésről szól. A tervek szerint megyek külföldre nyaralni, illetve szeretnék minél többet itthon lenni, hiszen gyakorlatilag eddig az egész nyaramat edzőtáborban töltöttem – tette hozzá Bonifert.