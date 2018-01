Ebben több volt Alabárdos-Szegedi TE számára

Férfi tekecsapat Bajnokok Ligája, negyeddöntő, 1. mérkőzés:: Szél T.–C. Craciun 0:1 (2:2, 601:622), Kiss N.–S. Rüger 1:0 (3:1, 657:588), Márton J.–D. Kunze 0:1 (2:2, 630:639), Karsai L.–C. Wittke (D. Teufel) 1:0 (4:0, 601:518), J. Csalics–F. Fritzmann 1:0 (3:1, 603:570), Fehér B.–C. Wilke 0:1 (1:3, 584:636).Rendkívül fiatal csapattal érkezett Szegedre a Bamberg. A kezdő hatos átlagéletkora 26,83 év volt – ez igen ritka a sportágban. Ők a jövőt építik, a közeli jövőben, március 31-én és április 1-jén pedig éppen a németek adnak otthont a Bajnokok Ligája négyes döntőjének.Addig azonban még a Bambergnek és az Alabárdos-Szegedi TE-nek is van egy lépés előre: a BL negyeddöntője, annak is először az első mérkőzése volt az újszegedi teke- és bowlingcentrumban egymás ellen.Rögtön a meccs eleje akár hazai szempontból az elképzeléseket felülmúlóan is alakulhatott volna, hiszen három szett után a szegediek egy csapatpontot már szereztek, Kiss Norbert a 700 fás álomhatárhoz is közel járt, illetve akár 2:0-ra is vezethetett volna az Alabárdos. Az utóbbi két lehetőség elmaradt, mert a két hazai játéka szétesett, de az 1:1 mellé 50 fás előny társult.Nagyjából az elsőhöz hasonlóan alakult a második sor is, hiszen ebben is benne volt a szegedi 2:0. Ám hogy nem így lett, arról azok a hibák tehettek, amelyeket a hazaiak követtek el több döntő momentumban is. 4:0 helyett 2:2, de legalább 120 fa fölött volt az előny. És a harmadik sor is másolta az első kettőt: 1:1 lett a vége.