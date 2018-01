Eddig jó kabala volt Juhos Levente

December 12-én műtötték meg a Naturtex-SZTE-Szedeák kosárlabdázójának, Juhos Leventének bokáját. Az erőcsatár kiváló formában játszott sérülését megelőzően, bekerült a keleti All-Star csapatba is, majd az élet közbeszólt. - Két hét fekvőgipsz volt az elején, az az időszak sorozatnézéssel és olvasással telt. Januártól azonban már napi két gyógytornára és konditerembe is járok. - emlékezett vissza a kezdeti időszakra Juhos Levente A Szedeák nyolcasának állapota viszont egyre javul. Az orvosok nyolchetes felépülést jósoltak neki, ennek nagyjából a felénél jár. A rehabilitáció mellett már vízben futást is tudott végezni, nem érez nagy fájdalmat, de nem tünetmentes még a sérült boka: nem úgy mozog, ahogyan kellene. Egy sportoló számára sosem egyszerű kívülről figyelni a csapata meccsét. Juhos ezt kipróbálta a helyszínen, élőben, ahol Andrija Csiriccsel, a Szedeák ujjtörést szenvedett csapatkapitányával közösen nézték a meccset a kispadról, valamint internetes közvetítés formájában is, de egyiket sem találta kellemesnek. - Csiróval idegbeteg módjára ugráltunk a kispadon, az sem volt kellemes. Eddig jó kabala voltam, mert amikor a helyszínen voltam, nyertünk, remélem, ez a Pécs ellen is folytatódni fog szombaton. Majdhogynem életem formájában játszottam, mikor jött a sérülés, ráadásul a műtét is a szünet utolsó hetében volt, szóval ilyen szempontból sem voltam szerencsés. Nagyon rossz kívülről nézni a meccseket, mert tudom, hogy segíthetnék, de most nem lehet. - mondta érdeklődésünkre Juhos Levente.A bajnokságban február közepén lesz egy kéthetes szünet, amikor a Magyar Kupa nyolcas döntőjét rendezik. Tavaly bronzérmet szerzett a kupában a Szedeák, idén viszont nem jutott be a döntőbe - öröm az ürömben, hogy az erőcsatárnak így lesz ideje felépülnie. Nem lesz viszont sok lehetősége arra, hogy játékba hozza magát, hiszen ezt követően szerda-szombat ritmusban jönnek az alapszakasz utolsó, várhatóan igencsak kiélezett meccsei, így a Szedeáknak szüksége is lesz arra a Juhos Leventére, akit az ősszel a pályán láthattunk. - A szünet alatt is mozgok és kosárlabdázok majd, vissza kell nyernem az erőmet és a formámat, bízom benne, hogy nem felejtettem el játszani. Sosem könnyű visszajönni egy sérülésből, ez most sem lesz másképp. - zárta a Naturtex-SZTE-Szedeák játékosa.