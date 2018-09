Édesapja nyomában jár

Cigan Cristian-Lucian édesapja:

Sorin Cigan (54) két részletben is futballozott Szegeden. Az FC Bihor Oradea (1981–1988) és az FC Brasov (1988–1990) után a Szegedi EAC játékosa volt (1990–91), utána az Újpest FC-ben (1991–1992), az FTC-ben (1992–1993), a Vasasban (1993–1994), a Stadler FC-ben (1994), a Kabai Meteorit SE-ben (1995), az FC Sopronban (1995–1996) játszott, az 1996–1997-es szezonban pedig visszatért a Kiskundorozsmai Egységes SK-ba. A román válogatottban egyszer szerepelt, a Szegedi EAC-ban pedig 14 mérkőzésen hat gólt lőtt.

– Az édesapja két részletben is játszott Szegeden, vannak emlékei e két időszakról?– Nagyon kis gyerek voltam, először kettő-, majd kilencéves, így sok minden nem maradt meg abból a korszakból. Ám ennek ellenére is tudom, hogy mennyire tisztelték és szerették őt Szegeden.– Most hol dolgozik az édesapja?– Az NB II-es Balmazújváros U21-es csapatánál edző. Előtte Arad és Bihar megyében is dolgozott mint tréner.– Már korábban is szóba került a neve a Szeged-Grosics Akadémiánál, ám csak most nyáron igazolt a csapathoz. Miért?– Korábban, 2013 tavaszán már játszottam az NB III-as Gyulában, majd az Ebes és a nagyváradi Bihor Oradea következett. Most alakult úgy, hogy végre ide tudtam igazolni.– Szép feladatba csöppent, hiszen a kiesés után rögtön vissza kellene jutni az NB II-be...– Minden meccset szeretnék megnyerni, ahogy a többi játékos is. Csak ez lehet a célunk, valamint a feljutás a másodosztályba. Ehhez én gólokkal, gólpasszokkal tudok hozzájárulni, ez pedig az egyéni ambícióm része, amellyel tudom segíteni a csapatot.– Várja már azt a pillanatot, amikor az édesapja egykori sikerei színhelyén, Szegeden léphet pályára?– Nagyon várom, ez egyértelmű. Ismerem és láttam az új projektet, az ifjúsági centrumban épülő stadiont, amelyben sok nézőre számítok. A drukkerek pedig szabályosan nyomni tudják a csapatot, a játékosokat.– Csak ezt az első helyet kell megtartani az NB III Közép csoportjában.– Jól állunk, ez tény, de ezt a pozíciót valóban meg is kell tartani, ami nem lesz egyszerű. A harmadik liga csapatai fizikálisan erősek, sokan védekeznek ellenünk, de a legfontosabb, hogy mi legyünk a kezdeményezők, mi tegyük a saját dolgunkat. A játékunk folyamatosan fejlődik, a legutóbbi, Taksony elleni mérkőzésen ez már érződött. Egyre jobb és jobb a csapat, meccsről meccsre haladunk előre.