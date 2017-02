EDF DÉMÁSZ- Szegedi VE : új lehetőséget nyitottak

Az EDF DÉMÁSZ-Szeged szakmai vezetője, Sík Márton mutatta be a két kiválóságot tegnap a szegedi vízitelepen tartott sajtótájékoztatón.



– Nem most kezdődik a közös pálya, hiszen a riói olimpiára is együtt készültek az edzők és a sportolók, így Suba Róbert bajai, Varga Katalin honvédos versenyzőként Csamangó Attilával és Győrfi Tamással – mondta az egykori olimpiai ötödik Sík.



– Ez a kooperáció jól sikerült, hiszen mindketten kiváló eredményt értek el. Az évértékelés után nem átmeneti időszakot zártunk le, hanem egy új lehetőséget nyitottunk.



Varga Katalin Rióban a KL2-es kategóriában végzett az ötödik helyen.



– Szegeden adottak a körülmények a megfelelő munkához – vélte Varga. – Rio szuper élmény volt, és meggyőzött, hogy van értelme tovább csinálni a közös munkát Tokióig biztos. Most sérült vagyok, 2017 legnagyobb feladata ennek kikezelése. Így is elkezdtük a munkát, amit tudok, megcsinálom, de a kezemet erősebb terhelés nem érheti. A vizsgálatok tartanak, már meg kellett volna gyógyulnia...



Suba Róbert a kiskőrösi evangélikus gimnáziumban dolgozik, emellett jutott ki Rióba, és nyert egy ezüstérmet a KL1-es kategóriában. Az érettségit megelőző ejtőernyős balesete előtt kézilabdázott, beállósként a Kiskőrös színeiben egykor pályára lépett a Pick Szeged ellen is.



– Mint sportoló a legjobbra törekszem, a legjobbat akarom kihozni magamból. A riói verseny után volt egy kis keserűség bennem, hiszen picin múlott az aranyérem. De az ezüst is már egyre szebben csillog, és Tokióban az első hely a cél. Csamangóékkal volt eddig a legjobb a munka, ráéreztek arra, hogy a parasportban milyen segítség szükséges. Szakmailag nagyon jó duó. Kiemelkedően jók. Világbajnokság lesz 2017-ben, a célom konkrét: az első hely. Otthon és Szegeden is edzem, napi kapcsolatban vagyunk és elemzünk.



– Meglepetésként ért, milyen gyorsan vettük a lépcsőfokokat – mondta Csamangó, aki Győrfivel megosztja a munkát.



– Egyszer csak ott voltunk az olimpián. A sportág ezen szakága rohamosan fejlődik, még többen dolgoznak benne, még erősebb lesz a mezőny, így még többet és még jobban kell dolgozni, hogy tartsuk a helyüket.