Edzeni hívta a magyar válogatottat, egyelőre nem kapott választ az MLSZ-től az Öttömös

Forrás: Öttömös SE / Facebook

- Egyelőre még nem kaptunk választ. Nem elvárás a válasz, mi jelzés-szinten küldtük a levelet és a meghívót a részükre. - mondta a Digi Sport Reggeli Start című műsorában az Öttömös SE játékos-edzője, Samu Zoltán arra a kérdésre, kaptak-e bármilyen választ a Magyar Labdarúgó Szövetségtől. Merthogy a megyei IV. Tisza-Maros csoportjának osztály listavezetője a Facebookon közzétett nyílt levélben invitálta meg a magyar labdarúgó-válogatottat egy barátságos mérkőzésre Öttömösre, miután a csapat kikapott Kazahsztántól. Mint fogalmaztak, enyhén csípős pörköltre és alkoholos frissítőkre is várják a nemzeti tizenegyet.Hozzátette, az alapötletet a keresztfia adta, aki rajong a magyar labdarúgásért és a válogatottért. Samu Zoltán úgy látja, a magyar egy focinemzet, a válogatott pedig minden magyar emberért játszik. A 700 fős településre is kihat a magyar válogatott sikere: a játékos-edző megjegyezte, ez Eb idején volt, hogy 250-en is kilátogattak az Öttömös meccsére. Arról is beszélt, van, hogy a vizet is önmaguknak fizetik a meccsek során, de az utazást is önmaguknak állják - majd megjegyezte, az MLSZ-től kapott három labdának is örülnének, nem hogy annak, ha egy nemzeti csapat ellátogatna Öttömösre.A műsor végén Samu Zoltán ajándékba adott egy Öttömöst-mezt a csatorna műsorvezetőjének.