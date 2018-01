Edzésnek jó lenne egy Eb-arany: Kónya és Jászapáti is képviseli Szegedet a kontinensviadalon

Szélsebesen. Jászapáti olyan gyorsan indítja Kónyát, hogy a kamera sem tudja követni. Fotó: MTI

Tavaly a torinói rövidpályás gyorskorcsolya-Európa-bajnokságon egy arany- és hat ezüstérmet nyertek a magyarok, ami nagyszerű eredmény volt, de ezúttal nem a dobogós helyek száma a lényeg. Két dologra kell ügyelni: senki ne sérüljön meg, és mindenkinek hasznos legyen a kontinensviadal a téli olimpiára készülés jegyében. A nagyobb nevek – köztük a Szegedi Korcsolyázó Egyesület büszkeségei, Kónya Zsófia és Jászapáti Petra – a megszokott körülmények esetén nem is indulhattak volna Drezdában, de a német város jégcsarnokában végre kicserélték az eddigi, sérülésveszélyes palánkot. Így már zöld utat kapott mindenki, a csapatból pedig Kónya Zsófia vágott neki a kontinensviadalnak a legszebb emlékekkel.A szegedi olimpikon tavaly Torinóban ezüstérmes lett a váltóval, Drezdában pedig 2014-ben egyéniben is be- gyűjtött egy bronzot. A medálkollekciót tehát most lehetne teljessé tenni.– Ennek nagyon örülnék, és a váltóval különösen esélyesek vagyunk a dobogós helyezésre, viszont mindig szem előtt kell tartanunk, hogy ez az Eb egy kiváló tréning – kezdte a beszélgetést Kónya Zsófia. – Váltóban vélhetően öt válogatott között dől el az érmek sorsa, hiszen rajtunk kívül az olaszok, a hollandok, az oroszok és mostanság a franciák is kiemelkednek a mezőnyből. Nagy csaták lesznek, de rizikót nem vállalhatunk, ezt hangsúlyozták nekünk.

Még nincs formába hozás, így a magyar csapat tagjai az utazás előtt is egy kemény tréningen vettek részt, majd busszal indultak, csakhogy az Eb után azonnal haza tudjanak jönni, így egy nap se essen ki az olimpiai felkészülésből. Mindent az ötkarikás játékoknak rendelnek alá, ami nem is csoda, hiszen válogatottunk sporttörténelminek számító ötkarikás érmekre esélyes.– Most már én is nyugodtabban hangolódom az olimpiára, ugyanis volt egy két hétig elhúzódó betegségem, torokgyulladással küzdöttem, de az ünnepekre már túl lettem rajta. Jó formában érzem magam, és Petrával is minden rendben, a legjobbkor jön ez a versenyzési lehetőség. Az erőfelmérés szempontjából ez az Eb nem annyira hasznos, hiszen a többi válogatott is edzésként tekint a viadalra, így nem szabad abba a hibába esnünk, hogy egy gyenge szerepléssel leírjunk valakit.Mivel az Eb-re edzésként tekint a válogatott, nincs is konkrét célkitűzés az Eb-re, de azért megkérdeztük Kónyát, hogy személy szerint mivel lenne elégedett.– A váltóval jó lenne újra dobogóra állni, egyéniben pedig most mindhárom távot jól érzem, de főként a hosszabb versenyekb fekszenek, 1000 és 1500 méteren jó lenne elérni legalább az elő- döntőt. A motiváció megvan, és a családok és barátok is jókívánságokkal árasztottak el – árulta el Kónya.