Edzőként is jól rajtolt Sebők László - Megmaradt a tisztelet

A rutinos futballista játékos-edzőként három győzelemmel rajtolt a bajnokságban.



Nyár óta Sebők László és Takács Zoltán közösen dolgozik az Algyő labdarúgócsapatának sikeréért: a bajnokcsapat mestere a továbbiakban sportigazgatóként tevékenykedik, míg a csapatkapitány játékos-edzői feladatokat vállalt a megyei I. osztály tavalyi bajnokánál.



– Kevés rutinom volt a kispadon, mielőtt felkért volna Takács Zoltán, de nagyon jó játékosállománnyal dolgozhatunk. Az egész a kölcsönös tiszteleten alapul. Ezerszer ünnepelhettünk már közösen győzelmet a kerettagokkal, de a tisztelet megmaradt azzal is, hogy kiléptem a játékos szerepkörből – fogalmazott Sebők László.



Az algyőiek jó rajtot vettek a bajnokságban, hiszen mindhárom eddigi bajnokijukat megnyerték. Kétszer ráadásul idegenben gyűjtött három pontot a gárda, a Bordányt és az UTC-t pedig kapott gól nélkül győzte le saját pályáján.

– Relatíve szabad kezet kaptam, de Takács Zoltánnal minden meccs előtt átbeszéljük a dolgokat, hiszen egy edzői stábot alkotunk. Közösen találjuk ki, mi lehet a legtökéletesebb arra a hétvégére. Idén 35 esztendős leszek, talán még jó két-három évem lehetne játékosként, de már tavaly is azon gondolkodtam, hogy miként tevékenykedhetnénk tovább mint edző. Hamar ért a felkérés, de szerettem volna felnőtt csapatnál dolgozni – tette hozzá a játékos-edző.



A címvédőre szombaton kemény meccs vár, a tavalyi bronzérmes Tiszaszigetet fogadja.



– Talán a szezon rangadója számunkra a szombati meccs. Otthon még nem tudtuk legyőzni a Tiszaszigetet, idegenben már igen. Nagyon szeretnénk, ha a hétvégén ez hazai pályán is összejönne – zárta a beszélgetést Sebők László.