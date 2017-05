Edzőként tért vissza Szegedre: kínaiul tanul a Tajvanon edzősködő Vajda Attila

Tavalyi visszavonulása óta Tajvanon edzősködik Vajda Attila, olimpiai, világ- és Európa-bajnok kenus, aki tanítványaival a hétvégén részt vesz a szegedi gyorsasági világkupán is Mint mondta, leginkább a kulturális különbségek és a nyelv jelent számára nehézséget az ázsiai szigeten.

"A versenyzőim keveset kommunikálnak angolul, ha edzést akarok nekik vezényelni, akkor meg kell tanulnom kínaiul

- mondta a Maty-éri pálya partján az M4 Sport Sportreggeli című műsorában a korábbi szegedi kedvenc.- Most körülbelül 100-150 szónál tartok, írni-olvasni még nem tudok, de szépen apránként haladok."Elmesélte, hogy Tajvanon egy 3500 méter magas hegyek által körülvett tavon edz a mintegy 40 fős csapat, a tó kicsit kicsi, de a látvány kárpótolja őket. Ezzel szemben a Maty-éri pálya luxuskörülményeket kínál a sportolóinak - tette hozzá.Egyik tanítványa is nyilatkozott a 34 éves sportemberről, azt mondta: kemény edzéseket tart, de a pályán kívül nagyon kedves és úgy dolgoznak együtt, mint egy nagy család. A 2008-as pekingi játékokon C-1 1000 méteren aranyérmes Vajda Attila már csak ritkán száll vízre, mint mondja, nem is hiányzik neki a lapátolás.Most csapatvezetőként érkezett a szegedi vk-ra, ahogy fogalmaz, tudja, hogy tanítványai nem tartoznak a világ élvonalához, az erős mezőnyben várhatóan nem fognak bejutni az A vagy B döntőkbe, de nagy élmény számukra a verseny, tapasztalatokat és kapcsolatokat gyűjtenek, tanulnak.Hozzátette: Tajvanon inkább a sárkányhajózáson van a hangsúly, abban viszont világelsők.