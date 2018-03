Edzőmeccset nyert a Naturtex a Kecskemét ellen

Naturtex-SZTE-Szedeák–Kecskemét 87–83 (22–22, 13–21, 30–19, 22–21)

Férfi kosárlabda felkészülési mérkőzés. Szeged, újszegedi sportcsarnok.



Szokni is kell a heti két találkozót, mert az NB I A csoport alapszakasza ilyen ütemben fejeződik majd be. A programban van változás: azt már korábban jeleztünk, hogy a jövő szerdai, Alba Fehérvár elleni szegedi meccset a vendégek kérésére március 28-ára halasztották, míg a március 14-i fordulót a szövetség tolta el április 4-ére. Mindez azt jelenti, hogy jövő szombaton Jászberényben játszik tétmérkőzést Andjelko Mandics együttese, egy héttel később Körmenden lép pályára, míg hazai környezetben csak március 21-én, szerdán szerepelnek, akkor a Kaposvár érkezik.



De vissza a Kecskemét elleni felkészülési meccshez: hosszú hónapok után először ülhetett mezben a kispadon Juhos Levente, aki a bokaműtétje utáni visszatérésére készül. Ezúttal ugyan még nem kapott lehetőséget, és a bokáján is ott volt egy nagy kötés, de egyre közelebb a válogatott kiválóság bevetése. Az első negyed Fortune dudaszó pillanatában behulló triplájával lett döntetlen (22–22), a második azonban a vendégeké volt, így a félidőben 43–35-re vezettek. Érdekes volt látni Andrija Csiricset: a csapatkapitány ugyanolyan vehemensen reklamált egy kétes ítéletet, mintha a bajnoki cím sorsa dőlt volna el azzal. Hiába, a bőréből nem tud kibújni az ember egy edzőmeccsen sem.



Mandics sokat cserélt, minden fiatal lehetőséget kapott, de azért a jelenlegi legerősebb csapat, a Boltics, Fortune, Wirth, Csirics, Sulovics ötös fáradt el leginkább. Szép dolgokat is láthattunk, ez is kellett hozzá, hogy a harmadik tíz perc végére már a Szedeák vezessen (65–62). Az előnyt sikerült megőrizni, Fortune zsákolása pedig a meccs legszebb jelenete lett, így a szegediek 87–83-ra nyertek. Egy hét múlva, Jászberényben mindeni elfogadna egy hasonló eredményt.