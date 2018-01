Egészséges bajnokokat nevel: Az év edzője, Szegeden Eperjesi László

Közös a siker. Márton Anita és Eperjesi László a világbajnoki ezüstérem megszerzése után. Fotó: MTI

Egyéni sportág az atlétika, a siker mégis csapatmunka eredménye – ez az örök érvényű igazság sok szegedi és környékbeli sportrajongó számára válhatott egyértelművé, amikor az olimpia után a bronzérmes Márton Anita Klauzál téri ünneplésére ellátogattak. Zsúfolásig telt egy nagy terem, ahol nemcsak a medál birtokosa, hanem a sikerkovács Eperjesi László felé is záporoztak a kérdések. Ők ketten ugyanolyan megbecsülésnek örvendenek, és ezt nem csak a mi díjunk bizonyítja, hiszen a Magyar Sportújságírók Szövetsége is jelölte az év edzője díjra, méghozzá olyan nevek mellett, mint a kajakedző Fábiánné Rozsnyói Katalin, az olimpiai bajnok úszó Hosszú Katinkát felkészítő Shane Tusup vagy a BL-győztes Szolnok vízilabdacsapatának trénere, Cseh Sándor.2017-ben el lehetett mondani, hogy évek óta folyamatosan hozzák a nagy világversenyek dobogós eredményeit, tavaly a világbajnokság ezüstérmét. A vajdasági származású, de már több évtizede Szegeden élő és dolgozó Eperjesi edzői klasszisát pedig jól jelzi, hogy szakmai berkekben bárki esélyesnek tartja Anitát, hogy a tokiói olimpiáról a bronznál is fényesebb éremmel térjen haza. Ennek oka, hogy edzője már gyermekkorától úgy írta a kockás füzetekben a tréningek terveit, hogy tanítványa ne utánpótláskorban, hanem felnőttként legyen a sportág világelitjében. Számításai bejöttek, és az utóbbi évek éremtermelése után szinte hihetetlen ezt mondani, mégis igaz lehet: a java csak most jön, hiszen Márton Anita most került a legjobb korba.

Eperjesi László munkáját nem csak Anita eredményei igazolják, több korosztályos csúcsot és érmet is összehoznak ifjú tanítványai, ebben egyébként fia is segít neki, akiből tanítása révén remek utánpótlásedző lett, ezt a Gábor testvérek idei bajnoki aranyai is jelzik. Az SZVSE-pályán tehát mindennap kemény munka zajlik, és nem is akármilyen körülmények között, hiszen a dobóköröket és a konditerem építését is magára vállalta Eperjesi László – részben saját pénzből, aminél jobban semmi sem jelzi elhivatottságát.Az atlétika a mindene, de a sportsikerek másodlagos tényezők, van, ami sokkal fontosabb számára.– A sport célja, hogy egészséges embereket neveljünk. Ebben a sportágban rengeteg ízületi probléma okoz gondot a legjobbaknak, sokan és sokszor kés alá fekszenek. Én viszont büszkén mondhatom, hogy két évtizedes dobóedzői karrierem során egyetlen tanítványomat sem kellett műteni. Ez nagyon ritka. Nem terheltem túl Anitát, apránként építettem fel, így nemcsak sikeresen, de egészségesen vonulhat majd vissza – nyilatkozta Eperjesi László.Korábban elmesélte nekünk, miként lett Szegeden mostohagyermek az atlétika, így Békéscsabára igazolt Anitával, de továbbra is Szegeden él és tart tréningeket, valamint az SZVSE kötelekében is dolgozik a fiatalokért, akik számára igazi példakép. A díjat többek között példamutató hozzáállásáért is kapta, és szakmai elismertségét jól jelzi, hogy azért nem tudta átvenni a Hungi Vigadóban, mert ő vezette a válogatott dobóatléták edzőtáborát.