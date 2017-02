Egy 11-es döntött: SZEOL SC-Balmazújváros 0-1

SZEOL SC-Balmazújváros 0-1 (0-1)

Labdarúgó NB II, 22. forduló. Szeged, SZVSE-pálya, 600 néző. Vezeti: Böcskei Balázs (Vígh-Tarsonyi, Szvetnyik).

SZEOL SC: Prokop - Ikonomu, Gál, Fehér I. - Buzási (Kéri, 77.), Ferkó, Vágó L., Grünvald (Makszimovics, 77.) - Nagy R. (Mihály, 68.) - Péter, Tomisics. Edző: Zoran Kuntics.

Balmazújváros: Horváth L. - Vachtler, Rus, Tamás L., Németh Á. - Bódis - Heffler (Fekete, 62.), Sigér, Vajda (Kamarás, 93.) - Belényesi, Kovács Á. (Farkas B., 80.). Edző: Feczkó Tamás.

Gólszerző: Heffler (16., 11-esből).

Sárga lap: Gál (15.), Kovács Á. (43.), Bódis (63.), Kéri (88.), Tamás (91.), Péter (93.).



93. perc: Vajda helyett Kamarás érkezik. Péter még kap egy sárgát.



92. perc: balmazi kontra, amelynek végén Prokop véd bravúrral.



91. perc: Tamás sárgát kap.



90. perc: három perc a hosszabbítás.



88. perc: Kéri kapott sárgát, balmazi szabadrúgás 25 méterre a kaputól. Farkas lövése egy fejről pattan fölé.



86. perc: Gál veszi át a labdát a 16-os vonalán egy szabadrúgás után, lő, a kapu felé tartó labdát kirúgják a védők.



84. perc: most Mihály lövi rá a labdát, mellémegy.



82. perc: Makszimovics balról jobbal bead, Tomisics megelőzi a védőjét, de külsővel fölépörget.



80. perc: Kovács Á. helyett Farkas B. folytatja.



79. perc: Kovács Á. megint éles szögből, Prokop fogja.



77. perc: kettős szegedi csere: Buzási helyett Kéri, Grünvald helyett pedig Makszimovics érkezik.



76. perc: semmit sem csinál a Balmaz - sajnos, a Szeged sem.



72. perc: nincs kapura lövés, a mezőnyben megy a játék.



68. perc: szegedi csere: Nagy R. helyén Mihály folytatja.



67. perc: Sigér éles szögből rálőtte, Prokop megfogta.



63. perc: sárgát kapott Bódis.



62. perc: az első csere: Heffler helyett Fekete.



59. perc: Nagy R. jobb oldali beadását kifejeli a védő.



52. perc: Buzási betör a 16-oson belülre, középre fejel, felszabadítanak a védők. A másik oldalon Prokop egy kicsit rosszul számítja ki a beadás ívét, maga mögé üti a labdát, szögletre ment a védő.



47. perc: Sigér zörgeti meg az oldalhálót.



46. perc: elkezdődött a második félidő.



Negyedóra játék elég volt a Balmazújvárosnak, hogy vezetést szerezzen, a SZEOL kapufáig jutott.



44. perc: Vágó lép be az ötös sarkán a védő elé, elesik, a szurkolók 11-esnek látták, Böcskei nem.



43. perc: a kevés eseményt hozó utóbbi tíz percet Kovács Á. kap sárgát Tomisics lerúgásáért.



33. perc: Zoran Kuntics felállt, érzi, most van kraft a csapatában.



30. perc: Péter egy elépattanó labdát rálő, egy védőről oldalra pattan, a beadás után Buzási a kapufára fejeli a labdát, Horváth kapus reflexből kap a felépattanó labdába, Péter pedig lesről tüzel a védőbe.



29. perc: Vachtler zárkózik fel a támadáshoz, lő, Prokop szögletre tolja a labdát.



28. perc: az első szegedi kapura lövés, Nagy R. jó harminc méterről félmagasan nem találja el a kaput, mellépattog a labda.



27. perc: Vajda befellé cselez, lő, Prokop megint magabiztos.



25. perc: munkában Prokop, Kovács Á. lövését védi.



24. perc: a gól óta éledezik a SZEOL, a 16-osig eljut a csapat, de azon belülre még nem jutott.



17. perc: Prokop kaparintja meg a lapos lövést.



16. perc: 0-1, Heffler. Magabiztosan lőtte a büntetőt a bal felsőbe Heffler, vezet a Balmazújváros.



15. perc: 11-est kapnak a vendégek, Gál kapott sárgát, lerántotta Kovácsot.



12. perc: Kovács Á. érkezik a 11-es pontra, átszáll felette a beadás.



8. perc: az első taps, Prokop száll, repül, és lehúzza a beadásnál a labdát.



6. perc: húsz balmazújvárosi és harminc hazai éneklő szurkoló töri meg a csendet.



4. perc: beszorult a Szeged a meccs elején, volt szöglet, összerúgás, rövid felszabadítás, végül egy rossz passz miatt szabadul fel a kapu.



1. perc: elkezdődött a mérkőzés.



13.57: jönnek a csapatok, a hazaiak kék-feketében, a vendégek rikító narancssárgában. Összeölelkezik mindenki a szegedi kispadnál - új motívum.



13.50: szép napot, kellemes napos időben rendezik ma a SZEOL SC és a Balmazújváros NB II-es bajnoki labdarúgó-mérkőzését a szegedi SZVSE-pályán. A Cegléd ellen győztes csapaton két helyen változtatott Zoran Kuntics: bekerült Grünvald és Tomisics, kimaradt Mendebaba és Makszimovics.



Korábban:



A SZEOL SC vasárnap 14 órától a Balmazújváros ellen az első hazai meccsét játssza Zoran Kuntics irányításával. A szakember remekül mutatkozott be a kispadon, most azonban a jó erőkből álló Balmazújváros ellen az SZVSE-pályán megint bravúr kellene.



– Nézzük az ellenfelek eredményeit is, de a mi eredményünk mindig a legfontosabb – mondta Kuntics. – Minél több pontot kell gyűjtenünk, ez a legfontosabb. A Balmazújváros az egyik legerősebb, technikailag jól képzett ellenfél komoly stábbal. Nehéz meccs lesz, de a Cegléd elleni három pont megadta a motivációt, az önbizalmat.