Egy asztalnál múlt, jelen, jövő: jövő szombaton sportbált rendeznek Szegeden

Kézilabdás a labdarúgó, kosárlabdázó a birkózó, kajakos a cselgáncsozó, vízilabdás az atléta mellett. Szeged sportpalettája igen színes, így akár a fenti páros(ítás)ok is előfordulhatnak a jövő szombati sportbálon. Újra megelevenedhet egy régi hagyomány, hiszen egykor rendszeres volt a különböző mozgásformák évi egyszeri, fehér asztal melletti találkozása, beszélgetése, ez alapján pedig akár egymás segítése, ösztönzése is.



– Emlékszem, milyen jók és színvonalasak voltak ezek a rendezvények, amelyeken gyakran részt vettem én is – mondta Sahin-Tóth Dezső, az esemény szervezője, az SZVSE labdarúgó-szakosztályának vezetője. – Az udvariassági formulákon kívül a hétköznapokon elmegyünk egymás mellett, de egy ilyen esemény közelebb hozhatja a különböző sportágakat. A SZEOL-család tagjaként így kerültem baráti kapcsolatba például az atléta Rajniczer Lajossal. Nem üzleti, sokkal inkább baráti alapon gondolkodunk. Az SZVSE éves tervei között szerepelt egy focibál megszervezése, ezt terjesztettük ki a sportolók teljes palettájára.



Sahin-Tóth elmondta, sokan álltak a jövő szombati esemény (helyszín: szegedi IH Rendezvényközpont, kezdés: 18 óra) mellé. Így például a két egykori sportoló, jelenleg politikus, a kenus olimpikon Joób Márton és a kézilabdás Bartók Csaba, valamint a Magyar Labdarúgó- szövetség Csongrád megyei igazgatója, Nógrádi Tibor is, az est fővédnöke pedig B. Nagy László országgyűlési képviselő.



– Elfogadta a meghívásunkat a két paralimpikon, Biacsi Ilona és Biacsi Bernadett, valamint a szegedi származású utánpótlás-válogatott labdarúgó, a Vasas védője, Szivacski Donát is – sorolta Sahin-Tóth. – Mindhármuk élete, pályafutása példaként állítható a fiatalok elé, hiszen kőkemény munkával jutottak el oda, ahol most tartanak. Már hetvenen jelentkeztek, de érdemes gyorsan döntést hozni, mert a vendégül látható létszám maximuma 220 fő. Egyesületeket keresünk fel és hívunk meg, a cél pedig, hogy találkozzon a múlt, a jelen és a jövő.



Az est fellépője Maksa Zoltán lesz, a zenéről pedig a szegedi buliélet ismert szereplője, Várkonyi Tibor gondoskodik.



– Nagy értékű tombolákat sorsolunk ki, a fődíj egy külföldi nyaralás, de több értékes felajánlás is érkezett, ezenkívül pedig az újszegedi gyermekkórháznak jótékonykodunk. Szeretnénk úgy elbúcsúzni a vendégektől, hogy már most, előre lefoglaljuk a jövő évi időpontot és helyet – mondta végül Sahin-Tóth Dezső.



A sportbálra jelentkezni a tamas.cziraki@aduedosport.hu e-mail-címen lehet.