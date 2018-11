Egy félidőnyi öröm: tízgólos rohammal nyert szegeden a Dunaújváros

Már pénteken letudta bajnokiját a Szeged SZTE női vízilabdacsapata, az OB I ötödik fordulójában a Dunaújváros elleni találkozót hozta előre az együttes.A bajnoki pontok sorsa nem lehetett kérdéses, hiszen a válogatottakkal felálló Dunaújváros egyértelmű favoritként érkezett a SZUE-ba, az már viszont kérdés volt, hogy a fiatal Tisza-partiak meddig tudják magukat tartani az előző bajnoki szezon ezüstérmese ellen.A válasz: egy félidő. Az első két negyedben ugyanis a 4 gólig jutó Lengyel Dominika vezetésével teljesen egyenrangú ellenfél volt a Szeged, amelyet a harmadik negyedben több vitatható ítélet is hátráltatott, ezért is lett olyan sima a meccs második fele, amikor egy tízgólos rohammal nőtt a hazaiak fölé a Dunaújváros.: – Nagyon jó meccs volt, a lányok úgy kezdték ezt a bajnokit, mint a BVSC elleni találkozónkat, de most jóval tovább bírták a nyomást, mint akkor, pedig most is jóval esélyesebb ellenféllel néztünk farkasszemet. A harmadik negyed elejéig szorosan tudtunk tartani az eredményt. Amíg bírtuk szuflával, megnehezítettük a válogatott játékosok dolgát, ez több kiemelkedő egyéni teljesítménynek is köszönhető, de az egész csapat előtt le a kalappal!női vízilabda OB I, 5. forduló. Szeged, SZUE, 50 néző. Vezette: Bene, ifj. Kenéz.TRIFÁN – Árkosy, BOTKA 1, LENGYEL A., Ádám, LENGYEL DOM. 4, TÓTH P. 1. Csere: Gyöngyösi (kapus), Rácz, Damjanovics. Vezetőedző: Varga Tamás.Kiss – Brezovszki, Menczinger, Geraldine, Lara 1, GARDA 5, Szabó. Csere: Aarts (kapus), Horváth 2, GURISATTI 5, Sajben, Vályi 2, Huszti, SZELLÁK 3. Vezetőedző: Mihók Attila.8/2, ill. 6/3.1/1, ill. 1/1.Lara.