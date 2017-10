Egy félidőt megnyert a SZEOL: az NB II-es Győr maradt állva a labdarúgó MK-ban

Labdarúgó magyar kupa, 7. forduló. Szeged, SZVSE-pálya, 250 néző. Vezette: Csonka Bence (Csatári, Sebestyén).Leindler – Rácz L., Gajág, Szabó A., Grünvald – Benkő (Kéri, 59.), Forró, Lévai (Ondrejó, a szünetben), Skribek, Simai (Mihály D., 66.) – Göncző. Megbízott edző: Halkó Pál.Gyurákovics – Vadász, Debreceni (Nagy Á., 55.), Gyagya, Rokszin (Kiliti, 75.) – Tajthy, Pongrácz – Beliczky, Kabát, Erdélyi (Zeke, 61.) – Szabó L. Edző: Szentes Lázár.Mihály D. (80.), Ondrejó (91.), ill. Rokszin (11., 42.), Szabó L. (45+1.).Lehetett volna ez egy jó hangulatú, 1000-1500 néző előtt lejátszott találkozó is – mondjuk hétvégén vagy a hétköznap ellenére kora este. Ehelyett szerda kora délután mindössze 250-en tudtak kilátogatni az SZVSE-pályára, ahol az NB III-as SZEOL SC az NB II-es Győrt fogadta a magyar kupa hetedik fordulójában.Az osztálykülönbség az első félidőben meglátszott, amikor a vendégek három gólt szereztek: egyet szöglet után megcsúsztatott lövésből, egyet jobb oldali beadás után fejesből, egyet pedig távoli lövésből. Mondjuk az utóbbi igen látványosra sikerült, hiszen a szlovákiai magyar Szabó Lukas Kabát Péter visszagurított labdájából zúdított a bal felső sarokba úgy, hogy a labda a felső lécről vágódott a vonal mögé.A SZEOL fiataljai közül Skribek és Göncző produkciója kifejezetten kellemes meglepetés volt, de Benkő és Simai is csinált ügyes dolgokat. Sőt, utóbbi az első félidő hajrájában akár hős is lehetett volna, hiszen 0–2-nél buktatták a győriek a 16-oson belül, de Csonka játékvezető sípja néma maradt. És ezután jött Szabó bombája: 1–2 helyett 0–3…A második félidőben egészen más arcát mutatta mindkét csapat. A SZEOL elhitte, hogy van remény, a Győr pedig talán túlságosan is megnyugodott. A szegedi együttesnek jót, a kisalföldinek nem túl jót tettek a cserék, így Mihály D. és Ondrejó is betalált – és ha ehhez hozzávesszük a meg nem adott 11-est… De nincs ha, a Győr végül 3–2-vel továbbjutott a kupa nyolcadik körébe, a SZEOL pedig készülhet a dunaújvárosi rangadóra – egyelőre még Halkó Pállal a kispadon.– Az első félidő játékával is elégedett voltam, annak ellenére, hogy 0–3 volt. Két dologban gyengélkedtünk: a helyzetkihasználásban és azokban a szituációkban, amelyekből jobban is kijöhettünk volna. Elégedett lehetek a fiatalok helytállásával, így mindenképpen pozitívan zártuk ezt a meccset. Tanulási fázisban vagyunk, megnézhettük közelről, hogy egy osztállyal fentebb milyen sebességgel, mozgásgyorsasággal és gondolkodással játszanak.– Két ellentétes félidő volt. Az elsőben azt nyújtottuk, amit ilyenkor kell, hiszen hamar gólt szereztünk, és még kettőt hozzátettünk. A szünet után viszont azt hittük, megvan a meccs – én nem, de néhány játékosom igen. A cserék után láttam olyan dolgokat, amelyeket többet nem szeretnék a Győr játékosaitól.