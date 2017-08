Egy hatodik hely is szegedi kötődésű az Universiadén: Olasz Anna tökéletesen zárta a szezont

– Próbáltam minél több energiát megspórolni, ugyanis nagyon meleg volt a víz, így hamar kimerül az ember – nyilatkozta a szegedi klasszis. – Az utolsó 1000-2000 méteren akartam előreállni, mivel tudtam, hogy sok medencés úszó indul itt, akiknek a hajrája jobb lehet az enyémnél. 1500 méterrel a vége előtt sikerült is az első helyre állnom, amit aztán végig őriztem, így az előre eltervezett taktikát százszázalékosan be tudtam tartani. Tökéletes lezárása ez a szezonnak – véli Olasz Anna.

Az eddigi magyar dobogósok, aranyérmesek:



Szatmári András (vívás, kard), Márton Anna (vívás, kard), Kreiss Fanni (vívás, tőr), Olasz Anna (nyílt vízi úszás, 10 km), Baji Balázs (atlétika, 110 m gát), ezüstérmesek: Bányai Zsombor (vívás, párbajtőr), Bányai Zsombor, Siklósi Gergely, Berta Dániel, Cho Taeun Sándor (vívás, párbajtőrcsapat), Márton Anna, Mikulik Júlia, Katona Renáta, Záhonyi Petra (vívás, kardcsapat), Gyürkés Viktória (atlétika, 3000 m akadály), bronzérmesek: Gyurta Gergely (úszás, 1500 m gyors), Biczó Bence (úszás, 200 m pillangó), Kozák Luca (atlétika, 100 m gát), Szikszai Róbert (atlétika, diszkosz).

Egy újabb érmesünk is lett hétfőn az Universiadén: bronzérmet nyert a diszkoszvető Szikszai Róbert. A hétfői döntőben a magyar dobó a harmadik kísérletére elért 60,91 méterrel végzett a harmadik helyen. Ugyanitt Huszák János 59,69-cel hatodik lett, aki fél éve már Szegeden edz, a világbajnoki ezüstérmes Márton Anita mestere, Eperjesi László lett a trénere. A közös munka gyümölcse akár érem is lehetett volna, de sajnos ez nem jött össze.– A tévéközvetítésben pont a legjobb dobását láttam, de abban komoly technikai hibát vétett, amit sajnálok, mert jól felkészült, és így biztosan több is lehetett volna ebben a versenyben – véli Eperjesi László.