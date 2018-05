Egy helyzetük volt

Szekszárd–HFC 2–0 (0–0)

Labdarúgó NB III, Közép csoport, 26. forduló. Szekszárd, 300 néző.Vezette: Horváth Máté – jól (Nagy M., Gyürüsi).

Szekszárd: Lékai – Kvanduk Jó., Kovács, Károly, Preininger – Juhász– Kozics, Lékó, Hegedűs (Csigi, a szünetben) – Nagyváradi (Hajpál, 92.),Budai (Fejes, 55.). Vezetőedző: Kvanduk János.

HFC: Filipánics 5,5 – Prasler 5, Huszár 5, Pataki 5, Szántó 4 – Füredi 4– Szabó M. 4 (Benke 4, 60.), Szekér 4 (Szabó M. D. –, 66.) Varga 4,Koncz 4,5 – Rácz 4. Vezetőedző: Szűcs Róbert.

Gólszerzők: Kozics (60.), Fejes (82.).

Sárga lap: Preininger (23.), Kovács (65.), ill. Prasler (22.), Rácz (24.),Varga (67.), Szabó M. D. (86.).



A HFC rossz formában érkezett Szekszárdra, és nemcsak azért, mert hetek óta nem tud gólt szerezni, hanem azért is, mert ezúttal is többen sérülten vállalták a játékot a hódmezővásárhelyieknél. Nem is csoda, hogy így nem tudott felpörögni erre a meccsre a HFC, de a vendégek felkészültek voltak, így hatástalanítani tudták a hazaiak erősségeit.



Ebből már érezhető: nem egy közönségszórakoztató meccsről volt szó, összesen három helyzetet lehetett kialakítani. A vásárhelyieknél egyet, amellyel nem tudtak élni, a Szekszárd viszont kihasználta a lehetőségeit. A 60. percben Kozics egy szabadrúgás után felívelt labdát kotort a kapuba, majd a 82. percben el is dőlt a három pont sorsa.



A második találat különösen bosszantó volt, hiszen egy szabadrúgást gyorsan elvégeztek a hazaiak, amelyre a HFC játékosai nem figyeltek, így a lepasszolt labdát Fejes be is vágta.



Zsinórban negyedik vereségét jegyezhette fel a vásárhelyi csapat, amely még így is csak azért nem tanyázik a biztos bennmaradást jelentő 12. helyen, mert a gólkülönbsége kettővel rosszabb, mint a Kozármislenyé. A hátralévő négy fordulóban lehet még javítani, hiszen a HFC két előtte álló együttessel (Kozármisleny, Rákosmente) is találkozik.