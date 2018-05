Egy hónap után nyert a SZEOL SC

SZEOL SC–Dunaújváros 1–0 (0–0)

Labdarúgó NB III Közép csoport, 27. forduló. Szeged, SZVSE-stadion, 300 néző. Vezette: Gaál Gyöngyi – jól (Kulcsár, Nyerges).

SZEOL SC: Prokop 0 – Rácz 6, Forró 6, Grünvald 7, Kéri 6 – Ondrejó 7, Buzási 7,Lévai 7, Tomisics 6 (Rabatin, 87.) – Beretka 6 (Göncző, 80.), Péter 6(Makszimovics 6, a szünetben). Edző: Siha Zsolt.

Dunaújváros: Vaszócsik – Zvara, Kovács G., Karacs (Horváth K., 71.), Csehi,Dobos, Dorogi, Tóth T., Tóth Á. (Tapiska, 71.), Barna, Pál. Edző: Dobos Barna.

Gólszerző: Buzási (58.).

Sárga lap: Lévai (55.), Rácz (65.), Buzási (79.), Forró (86.) ill. Kovács (67.),Tóth T. (79.), Tapiska (90.).



A szünet után megmaradt Siha Zsolt együttesének fölénye, és negyed óra elteltével megérkezett a gól is: egy szögletre robbant Buzási Péter, akinek fejesénél tehetetlen volt a Dunaújváros kapusa.



A hátralévő fél órában Buzási megduplázhatta volna góljai számát, de újabb fejese már nem talált utat a kapuba.

A végén olykor paprikássá vált a meccs, Tapiska örülhetett, hogy megúszta sárgával, miután Grünvaldot csúnyán felrúgta hátulról, viszont a Dunaújváros nem jelentett veszélyt a SZEOL kapujára, így megérdemelten gyűjtötték be a három pontot Kériék.



Siha Zsolt: – Finoman fogalmazok, ha azt mondom, megérdemelten nyertünk, az ellenfélnek nem volt kaput eltaláló lövése. Az elmúlt hetek befektetett munkája miatt is megérdemeltük a sikert.