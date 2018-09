Egy jó rajt sokáig elkísér: Holnap 20 órakor a BL-ben PPD Zágráb-MOL-PICK Szeged

Közvetítések



A MOL-PICK Szeged eszéki túrájáról a delmagyar.hu élőben, útinapló formájában számol be, a mérkőzést élőben, online közvetíti, illetve a Sport1 televízió vasárnap 19.30-kor kezdő dő műsorában szintén élőben lehet követni a Zágráb elleni meccset.

Várakozás



Alen BLAZEVIC, a MOL-PICK Szeged játékosa

– Nagyon jól sikerült a felkészülés, minden rendben volt, amit elterveztünk, mindent elvégeztünk, így most egyre jobb állapotban vagyunk. Hihetetlen fontos meccs vár ránk Eszéken. Egy nagyon fiatal horvát csapattal találkozunk. Ellenfelünk hazai közönsége előtt mindig harap, küzd, és jól játszik, így kemény meccs vár ránk. De csakis a győzelmet tudom elképzelni honfitársaim ellen.



Jonas KÄLLMAN, a MOL-PICK Szeged játékosa

– Idegenben nehéz dolgunk lesz, mert előszeretettel variálják a védekezésüket a horvátok. Van, amikor kettő-három-egyet vagy öt-egyet védekeznek, de gyakran nyúlnak hozzá a zárt hatos falukhoz is. Fiatal és gyors csapatuk van, szóval nehéz találkozóra számítok ellenük. Ha nyerni szeretnénk, akkor az eddigi három NB I-es meccsünkön mutatottaknál magasabb szinten kell majd kézilabdáznunk, mert biztosan képesek meglepetésre a horvátok.

– Köszönöm, már reggel az öltözőbe lépve a társak is így fogadtak, és sok-sok üzenetet is kaptam.– Ez természetes, azért maradtak ott barátaim, a múltat senki sem tagadja le, én sem. De rengeteg üzenet jött Szegedről is.– Minden rendben, egy kisebb húzódásom volt, nem kockáztattunk, inkább pihentem, kezelésekre jártam.– Nem kérdés, nagyon várom az első meccset. A Bajnokok Ligájában mindig különleges érzés szerepelni. És hallom, hogy sok szegedi szurkoló kísér el bennünket Eszékre, az pedig mindig jó, ha tudod, hogy biztatnak, szurkolnak neked. Egy sportolót ez motivál leginkább.– Veszélyes csapat, egy percig sem szabad azt gondolnunk, hogy ez egy sima meccs lesz. Rutinos játékosok távoztak, illetve hagyták abba a játékot, de telis-tele vannak olyan kézilabdázóval, akik éppen a nemzetközi színtéren szeretnének bizonyítani. Mennek, futnak, és edzőjük, Lino Cervar mindent tud a játékról, így biztos, hogy felkészíti őket. Mi is sokat elemeztük a Zágráb játékát. Meccsről meccsre lendületesebbek vagyunk, a csapat nagyon együtt van, bő a keretünk, ez pedig nagy előny egy ilyen fontos találkozón. Mert ez egy nagyon fontos BL-összecsapás lesz. Egy jó eredmény sokáig elkísér, lendületet ad. Nyerni megyünk, csakis ez lebeg a szemünk előtt.– Teljesen! Megismertük a várost, a gyerekeknek új barátaik vannak, jól érezzük magunkat.