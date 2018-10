Egy kihagyás döntött a SZEOL SC-HFC meccsen

További eredmények: Pécs–Dabas 1–1, Iváncsa–Kozármisleny 1–3, Szekszárd–Taksony 0–2, Szentlőrinc–Rákosmente 3–0, Honvéd II.–Kecskemét 2–1.

Labdarúgó NB III, Közép csoport, 11. forduló. Szeged, SZVSE-stadion, 300 néző.Bálint Attila – közepesen (Pogonyi, Vrbovszki).Leindler 6 – Gajág 6, Rácz 7, Gál 6, Grünvald 7 – Buzási (Pócs –, 82.), Lévai 7, Horváth P. 6 (Tomisics –, 87.), Kozics 6 (Forró 6, 59.) – Beretka 6, Péter 6.Siha Zsolt.Krnács 5 – Jankelic 5 (Bartyik N. –, 82.), Tóth J. 5, Szabó Cs. 5, Darida 5 – Katona 6,5, Koncz 5 (Szabó M. –, 65.), Komáromi 5, Geiger 5, Hrabovszki 6,5 – Kecskeméti 5 (Bódai – a szünetben).Szűcs Róbert.Beretka (26.).Egyetlen hiba eldöntötte a labdarúgó NB III Közép csoportjának megyei rangadóját. A SZEOL SC–HFC mérkőzés első félidejének kiegyenlített játékát a játékrész felénél Buzási jobb szélen vezetett akciója törte meg: a szegediek játékosa szabadon adhatott be, az érkező Beretka előtt elcsúszott a vásárhelyi védő, így a SZEOL csatára szabadon passzolhatta a kapuba a labdát az ötösről. Az első játékrészben Beretka visszaadhatta volna a gólpasszt, de szöglete után Grünvald lövését tolta ki Krnács.Élénkebben kezdődött a második félidő, Péter kapu elé lőtt labdája jelentett veszélyt a vásárhelyi kapura, a vendégek pedig egyre több kontrát tudtak vezetni, viszont ziccerig nem jutottak. A hajrát újból igyekezett megnyomni a HFC, viszont Leindlert nem késztették bravúrra, az utolsó percekben pedig előbb Grünvald beadása után, majd egy keresztlabdát követően Péter ziccerénél is lezárhatta volna a meccset a SZEOL, de nem született újabb gól.Az NB III-as megyei derbit a közelmúltat figyelembe véve nem először Beretka Péter döntötte el, a látványos játék hiányzott, viszont a parázs ezúttal is megvolt: egy belépőt követően Buzási Péter sípcsontjánál szétnyílt a lába, a szegediek gólpasszát jegyző futballistát a mentő vitte el a pályáról.– Örülünk a három pontnak, olyan meccs volt, amilyet vártunk. Játékunk elmaradt a tudásunktól, de a leglényegesebb az volt, hogy itthon tartsuk a három pontot. Bízom benne, hogy a két sérültem állapota nem komoly, de ez valószínűleg nem fog bejönni.– Ismét minket sújtott a játékvezető, hiszen a gól előtt egyértelműen két kézzel ellökték a védőnket. Egygólos meccset vártam, az is lett, de azt nem mi szereztük. A játékunk rendben volt, örömmel láttam, hogy kapaszkodnia kellett a Szegednek, egy pillanatnyi kihagyás döntött ma.1. Szentlőrinc 11 9 0 2 20 – 5 272. Szeged-GA 11 8 2 1 26 – 7 263. SZEOL SC 11 6 2 3 15 – 6 204. Dunaújváros 11 6 2 3 14 – 7 205. Honvéd II. 11 5 2 4 14 – 14 176. Taksony 11 5 2 4 13 – 13 177. Kozármisleny 11 4 5 2 15 – 8 178. Iváncsa 11 5 1 5 19 – 15 169. Szekszárd 11 4 1 6 5 – 12 1310. Makó 11 4 1 6 12 – 20 1311. Kecskemét 11 3 4 4 14 – 14 1312. Dabas 11 3 4 4 13 – 18 1313. Rákosmente 11 3 2 6 12 – 17 1114. Pécs 11 2 4 5 9 – 15 1015. Paks II. 11 1 3 7 4 – 19 616. HFC 11 0 5 6 5 – 20 5