Egy pont hozott el Kecskemétről a Makói FC

További eredmények: Paks II.–Pécs 0–0, Taksony– Rákosmente 1–1, Dabas–Szekszárd 2–0. A Dunaújváros– Iváncsa meccs a sportrovat zártája után ért véget.

Labdarúgó NB III, Közép csoport, 12. forduló. Kecskemét, 200 néző.Kovács Tamás – jól (Varga, Nagy).Ladányi – Bagó, Farkas, Nádudvari, Vladul, Urbán, Selyem, Zámbó (Kitl, 66.), Szabó (Takács – a szünetben), Markó (Maczelka, 81.), Zámbori.Szabó Tibor.Weszelovszky 5 – Grecsó 5, Lászik 7, Zsoldos 6, Tamaskó 6 – Varga 5 (Szilágyi – 74.), Lipták 5, Babolek 5,5, Széll 5 (Podonyi, 66.), Gémes 6 (Hatvani, 92.).Kolozsvári János.Vladul (28.), Farkas (78.), Takács (83.), ill. Busa (27., 75.), Széll (58.).Vladul (35.), Bagó (38.), Takács (73.), Kitl (88.), ill. Varga (38.), Gémes (69.), Zsoldos (77.).Jól kezdte a Kecskemét elleni idegenbeli meccset a Makó, amelynek kispadján Magyar György távollétében Kolozsvári János ült. A félidő közepén egy labdaszerzés után Busa fejezte be a kontrát, azonban gyakorlatilag a középkezdés után egyenlítettek a hazaiak.A szünetet követően másodjára is vezetéshez jutott a Makó, egy szöglet után Széll Kristóf közelről lőtt a hazaiak kapujába. Negyedórával a vége előtt úgy tűnt, zsebben lehet a három pont a Makó számára, mert Busa másodjára is eredményes volt, megszerezte szezonbeli hetedik találatát, így 3–1-re vezetett a hagymavárosi együttes.Azonban a múlt heti szerencsés gólt gyorsan visszaadta Fortuna, ezúttal a Makó kapott egy megpattanó lövés után gólt, amellyel lendületbe jött a KTE, és hat perccel a vége előtt egy beadás után Takács egalizált. A Makó 60 percig irányította a játékot, kezében volt a három pont, viszont ezzel az eggyel sem lehetnek szomorúak Lipták Ákosék.– Meccs előtt az ikszet is elfogadtam volna, de a 75. percben 3–1-re vezettünk, így átértékelődik az eredmény. Fegyelmezetlenségünk miatt itt hagytunk két pontot.1. Szentlőrinc 12 10 0 2 21 – 5 302. Szeged-GA 12 8 2 2 26 – 8 263. SZEOL SC 12 6 2 4 16 – 8 204. Dunaújváros 11 6 2 3 14 – 7 205. Honvéd II. 12 6 2 4 17 – 15 206. Kozármisleny 12 5 5 2 17 – 9 207. Taksony 12 5 3 4 14 – 14 188. Iváncsa 11 5 1 5 19 – 15 169. Dabas 12 4 4 4 15 – 18 1610. Makó 12 4 2 6 15 – 23 1411. Kecskemét 12 3 5 4 17 – 17 1412. Szekszárd 12 4 1 7 5 – 14 1313. Rákosmente 12 3 3 6 13 – 18 1214. Pécs 12 2 5 5 9 – 15 1115. Paks II. 12 1 4 7 4 – 19 716. HFC 12 0 5 7 6 – 23 5