Egygólos vereséget szenvedett Sidében a Szeged 2011 - videó

Az üzbég FC Olmaliq elleni 1–1 után ezúttal több helyen is változtatott a szakmai stáb, az újak közül például kezdett Gergényi Bence, Bódis Norbert, Kertész Tamás, míg a csapattal régebb óta együtt készülő kapus, a szerb U21-es válogatottban is szerepelt Branimir Alekszics megint ott volt a meccs elejétől a végéig a pályán. A tegnapi mérkőzés 27. percében fejesből szerzett vezetést az ellenfél, és ezt az előnyt a pörgős, hajtós találkozón meg is őrizte.



A Szeged 2011-GA szombaton az ugyancsak orosz második ligás Krasznojarszk ellen játszik.



Szeged 2011-GA–FC Sibir Novoszibirszk 0–1 (0–1).

Szeged 2011-GA: Alekszics – Achim, Papp F., Farkas M., Gergényi – Horváth A., Coroian – Szabó P., Bódis, Kertész T. – Zádori. Csereként játszott: Fejős, Tamaskó, Rózsahegyi, Tóth G., Causic, Pászka, Zabari, Tóth M. Edző: Goran Kopunovics.