Egymilliárd dolláros meccs lesz: minden idők legnagyobb bevételével kecsegtet a Mayweather-McGregor összecsapás

Mayweather és McGregor lesz a főszereplő, de a körítés is meglehetősen látványos. Fotó: MTI

Soha nem volt még akkora felhajtás ökölvívómeccs körül, mint amilyen az utóbbi hetekben megelőzte az amerikai Floyd Mayweather Jr. és az ír Conor McGregor összecsapását. Mindez annak ellenére igaz, hogy nem is két bokszoló lép a ringbe magyar idő szerint vasárnap hajnalban... A gála 2 órakor kezdődik, a Sport 1 élőben közvetíti, előtte pedig felvezetőműsorral hangolnak.Aki nem ismerné a főszereplőket: Floyd Mayweather Jr. minden idők egyik legjobbja, pályafutása során öt súlycsoportban is világbajnok lett. Már 40 esztendős, legutóbb két éve bokszolt, majd a 49., veretlenül megvívott meccse után visszavonult. Két és fél éve majdnem ekkora show volt a Manny Pacquiao elleni összecsapása előtt is, akkor egyhangú pontozással nyert. Beceneve Money, azaz Pénz – vélhetően éppen emiatt sikerült most rávennie magát a visszatérésre.Conor McGregor eddigi profi bokszmeccseinek száma: nulla. Ő a kevert harcművészet, azaz az MMA világklasszisa, az UFC szervezet bajnoka. 29 éves, az egész világon számtalan rajongója van.

Várakozás



Oltványi Dávid, az Algyő SK ökölvívó-szakosztályának edzője

– Vegyes érzéseim voltak, amikor meghallottam, hogy összejöhet ez a meccs, mert szerintem a sportértéke a nullával egyenlő. Nem a résztvevőknek kritika ez, egyszerűen két különböző sportágról beszélünk, Mayweathernek ökölvívásban másnaposan is simán kell vernie McGregort. Ez fordítva is igaz lenne, ha földharcban találkoznának. Az ír egyetlen esélye, ha összejön neki egy „lucky punch", azaz egy szerencsés nyerő ütés, amivel meglepi Mayweathert, de erre korábbi világklasszis ellenfeleinek is volt esélyük, mégsem sikerült senkinek.



Szuknai Zsuzsanna, a szegedi Boxvilág SE vezetőedzője

– A sportról, a show-ról és a pénzről is szól ez a meccs. A nagy nézettség hatalmas bevételt generál, nem véletlen, hogy a már visszavonult Mayweathert sikerült „valamivel" rávenni a visszatérésre. Mivel az ökölvívás szabályai szerint csapnak össze, McGregornak mindössze akkor lehet esélye, ha összejön neki egyetlen nagy ütés, pontozással egészen biztosan nem tudna nyerni. Meglátjuk, mert az biztos, hogy ahogy én is, más is felkel majd a vasárnap hajnali meccsre.

– Minden idők legnagyobb bevételével kecsegtető bokszmeccse lesz. Furcsa ezt kimondani, hiszen nem is két profi ökölvívó csap össze – kezdte a szentesi Bertók Róbert, aki korábbi válogatott bokszolóként és profi bokszedzőként is rálát a sportágra. – Szakmai értelemben véve bánt is a dolog, mert Mayweather olyan zsenik ellen is ringbe szállt már, mint Oscar De La Hoya vagy Pacquiao, mindenkit megvert, erre most jön egy ketrecharcos, és ekkora a felhajtás. Az biztos, hogy anyagilag mindenki jól jár: a legfrissebb, amit olvastam, hogy a meccs értéke egymilliárd dollár felett lesz, ami szinte elképzelhetetlen összeg. Ebből Mayweather négyszáz, McGregor százmillió dollárt vesz ki. Az Egyesült Államokban száz dollár körül van az előfizetés, ezalatt nem láthatják a mérkőzést a tévénézők. A legnagyobb nyertes mégis a UFC nevű ketrecharcos-szervezet lehet, amelynek áttörést eredményezhet a meccs az európai piacon.Bertók kiemelte: ne legyenek illúzióink, McGregor kéztechnikája köszönőviszonyban sincs Mayweatherével. Ennek ellenére a meccs végeredményére kétféle tippje is van.– Ha az esélyeket nézzük, Mayweathernek megalázó technikai fölénnyel kell győznie, hiszen a világ legjobb ökölvívói is alig tudták megütni. McGregor akkor sem tudná eltalálni, ha hátrakötnék az amerikai kezeit. Illetve úgy helyesbítenék: csak akkor fogja eltalálni, ha ő azt akarja... Van egy ehhez kapcsolódó teóriám, amely szerint valamilyen ok miatt vagy nem lesz eredmény, vagy vitatható lesz az. Ha pénzügyi szemmel nézem, már a visszavágóra gondolok, amely szintén hatalmas bevétellel kecsegtet. Ebbe azonban nem fér bele, ha Mayweather leiskolázza az írt – tette hozzá.