Elbúcsúzott Molnár András - Befejezi pályafutását a Szedeák valaha volt egyik legjobbja

Tökéletes trió: Molnár András, a Szedeák-mez és a labda. Fotó: Schmidt Andrea

Bejelentette visszavonulását Molnár András. A szegedi kosárlabdázó csütörtökön Facebook-oldalán tett közzé egy levelet, amelyben megindokolja döntését. A 35. születésnapja felé közelítő hátvéd a Naturtex-SZTE- Szedeák saját nevelésű játékosa, aki az utolsó két szezonjában Debrecenben szerepelt. Nem túlzás, hogy a szegedi klub valaha volt egyik legjobbja hagyja abba a játékot – 65 válogatottsággal a háta mögött.– Amikor egy veterán játékos visszavonul, nagyon összeszedett nyilatkozatban foglalja össze pályafutását. Tőlem ne várjatok ilyen értelmes gondolatokat! Mivel még sosem vonultam vissza, így fogalmam sincs, hogyan kell, úgyhogy nézzétek el nekem, ha zöldségeket beszélek – kezdte bejelentését Molnár, aki már korábban is bizonyította, hogy bár szerénykedik, nemcsak a labdával, de a szavakkal is tökéletesen bánik.– Bár nem hirtelen felindulásból döntöttem el, hogy abbahagyom, amikor megláttam leírva, hogy „Molnár András visszavonul", majdnem elsírtam magam. Eszembe jutott életem első meccse kilenc évesen, és az utolsó, amikor már harmincnégy voltam. A kettő között szinte napra pontosan huszonöt év telt el. Tudom, az idő múlása relatív, de szerintem huszonöt évig szenvedéllyel csinálni valamit, az nem kevés. Ez a szenvedély kezdett megkopni az utolsó szezonban. Én pedig még nagyon régen tettem magamnak egy fogadalmat: ha nem úgy kelek fel minden reggel, hogy én leszek a világ legjobb játékosa, akkor nem csinálom tovább.– Amikor tizenöt éves voltam, azt mondta egy edzőm, hogy egy kis szerencsével és sok munkával egy közepes B csoportos játékos lehetek. Akkor borzasztó mérges voltam rá, de ma már tudom, hogy sokat köszönhetek neki. Mert onnantól kezdve minden erőmmel azon voltam, hogy ennek az ellenkezőjét bizonyítsam – folytatta.Molnár már 2001-ben pályára lépett az élvonalban, ahol a Szolnokkal bajnoki címet is ünnepelhetett.– Tudom, ez sokatokat meglep, de sosem szerettem edzeni. Nem szerettem egyedül lemenni a terembe, és órákon át dobni, vagy nyáron hegyre fölfelé futni harminc fokban. De tudtam, hogy mindenki más is utálja ezeket, és így nem is csinálja. Én viszont mindenkinél jobb akartam lenni, így aztán csináltam. És persze nem lettem jobb mindenkinél, de megpróbáltam. Ennyire futotta, és azt hiszem, nincs miért szégyenkeznem.– Mindig szerettem volna úgy dobni, mint Kiss Zsolti. Olyan okosan és elegánsan játszani, mint Németh Isti, és akkorát ugrani, mint Hanga Ádi. De esélyem se volt ezekben a dolgokban a közelükbe érni, így sajnos maradt a sok edzés és pluszmunka. Büszke vagyok rá, hogy játszhattam velük egy csapatban, és sok olyan játékossal, akikre gyerekként felnéztem. Remélem, én is inspiráltam néhány nálam fiatalabb játékost, és vissza tudtam valamit adni abból, amit én kaptam. Köszönöm hát mindenkinek, aki a pályán belül vagy azon kívül része volt az elmúlt huszonöt évemnek – tette hozzá.