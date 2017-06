Elégedettek lehettek a szezonnal

A tudósítóinknak – van köztük játékos, edző, technikai vezető, elnök is – hála olyan dolgot valósítunk meg már évek óta, amely egyedi az országban, hiszen a megyei napilapok közül csak a Délmagyarország osztályozza fordulóról fordulóra a megyei I. osztályú labdarúgókat.



Ezúttal egy rutinos és egy tehetséges kapus, valamint egy dörzsölt támadó fért fel lapunk osztályzatai alapján az év dobogójára, ahová csapatonként egy labdarúgó kerülhetett.



1. Szűcs Marcell (Bordány)



A Foliaplast-Bordány kapusa, Szűcs Marcell (38) már a téli idényben is dobogós volt, akkor a harmadik helyen állt – onnan ugrott fel az első pozícióba.



– Újoncként a hatodik helyen végeztünk, ez a várakozásokat felülmúlta, viszont abszolút reális – mondta a bordányiak rutinos kapusa, Szűcs Marcell.



– Emellett azért akadt egy-két pofon, amelybe beleszaladtunk, és rontotta az összképet. Ami bánt, hogy sok gólt kaptunk, így aztán volt bőven dolgom, aminek a többségét sikerrel megoldottam. Elégedett lehetek a saját produkciómmal, a tudásomhoz mérten hoztam le a bajnokságot, bár akadtak hibáim. 38 évesen egyre nehezebben regenerálódok, jönnek elő a különböző nyavalyák, de Hódi Zsuzsanna segítségével igyekszem karbantartani magam.



2. Rácz Dezső (Csongrád)



Tizenöt gólt szerzett, ígya bajnokság második helyén végzett Csongrád-Turbó legeredményesebb játékosa volt Rácz Dezső (28).



– Meglepődtem, nem számítottam erre, mert sérülések miatt kihagytam egy pár meccset, de örülök neki, és jó érzés a második hely – vallotta be Rácz.



– Minden mérkőzés után megnéztem az osztályzatokat, de csak ennyi volt, nem számolgattam és nem írtam fel sehova magamnak. A csapat teljesítménye nagyon jónak mondható, hiszen ha nincs az ominózus pontlevonás, simán bajnokságot nyertünk volna, mert nekünk van a legjobb együttesünk.



A saját teljesítményemmel nem vagyok teljesen elégedett, maradt még bennem pár találat, amit sajnálok, de így is én lettem a házi gólkirály, ezzel segítve a csapatomat. Ezt a pontlevonásos dolgot nem lehet elfelejti... De menni kell tovább, előre kell nézni, hiszen új bajnokság kezdődik.



Mindent megteszünk, hogy most sikerüljön megnyerni. Köszönet jár minden csapattársnak, veze- tőnek, szurkolónak és Szűcs Róbert edzőnek az egész éves munkáért.



3. Szatmári Róbert (HFC II.)



Fiatal kapus a Hódmezővásárhelyi FC II. játékosa, Szatmári Róbert (21), de már van NB III-as tapasztalata.



– Rendszeresen ránéztem az osztályzatokra, és a legtöbbször elégedett voltam vele – nyilatkozta Szatmári.



– Viszont eléggé meglepődtem az összesített harmadik helyen. Az NB III-as csapattal edzettem mindennap, ez közrejátszott abban, hogy ilyen jól sikerült a szezon. Ott van előttem a lehetőség, és Major László már szólt, hogy második számú kapusként számít rám a következő bajnokságban.



Lehetett volna jobb is a csapat szereplése, de sokfelől, az ifiből, a megyeegyes keretből és az NB III-as csapatból jött össze gyakran a csapat, így pedig nem voltunk összeszokott együttes. Szeretnék bizonyítani, hogy ha bármi is történik, lehessen rám számítani a harmadosztályban is, ahol egy korábbi szezonban már volt két meccsem.