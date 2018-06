Élesítenek a búvárúszók - Egy hónap múlva Belgrádban rendezik a világbajnokságot

– A helyzet azzal sokkal jobb, hogy már nem kell suliba járniuk a versenyzőknek – adott helyzetjelentést Kanyó Dénes, a Muréna Szegedi Úszó- és Búvárklub vezetőedzője. Hazánk egyik legsikeresebb búvárúszóközpontjának versenyzői kőkeményen edzenek, a nyár két fő eseményt is tartogatnekik.A felnőttek a júliusi belgrádi világbajnokságra készülnek, a juniorok pedig az augusztusi Európa-bajnokságra.– A szerb fővárosban három férfi versenyzőnk veszi fel a küzdelmet. Dimák Dávid, Gruber Kornél és jómagam indulunk. A lányok közül mind a négyüknek, Kothencz Petrának, Hajnács Lilinek, Varga Jázminnak és Varga Rékának lett volna esélye bekerülni a nagyok közé, de nincs értelme, hiszen ők a juniorok között kell, hogy még jó eredményt érjenek el, a két világesemény túl közel lett volna egymáshoz.Ismerve a világbajnok tréner munkásságát, biztos, hogy a versenyzőket nem kell altatni este.– Akik a vébére mennek, azok már a versenytempót közelítik a foglalkozásokon. Ők már nem kapnak akkora terhelést, de a napi két edzés és a kondizás benne van a programban. A négy junior leánynál most még az állóképesség-fejlesztés is főszerepet játszik, de itt is a csúcsokat döntögetjük. Minden feltétel adott, gyönyörű környezetben, ideális körülmények között készülhet csapatunk a nagy eseményekre.