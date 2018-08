Élete legnehezebb versenye volt

A nyílt vízi úszók kényszerzubbonynak is nevezték azt a búvárok által használt neoprén ruhát, amelyet a nagyon hideg víz miatt a skóciai Európa-bajnokságon kötelezően magukra kellett ölteniük.



A 10 km-es versenyen látszott, hogy a Haász SZUE olimpikonja, Olasz Anna nem barátkozott meg a ruhával, hiszen a vékonyabb sportolóknak nem kedvez, ők még nehezebben mozgatják benne a kezüket, mint a robosztus alkatú (mint például a kontinensviadalt 3 arany- és 1 ezüstéremmel záró Sharon van Rouwendaal) vagy a magasabb és erősebb úszók, mint például a 2 arany és 1 ezüst medállal gazdagodó Rasovszky Kristóf, aki a férfiak vasárnapi versenyét is megnyerte.



A leghosszabb, embert próbáló, 25 kilométeres távon ez még fontosabb tényező, így Olasz Anna el is mondta: már azt nagy teljesítménynek értékeli majd, ha végigússza a maratoni futamot.



Megcsinálta, és olyan hibát sem vétett, mint csütörtökön, végig betartotta a szintén szegedi szövetségi kapitány, Gellért Gábor taktikai utasításait, így a 6. helyen végzett. Erre mondhatnánk azt is, hogy az Eb előtt dobogót megcélzó, korábban Eb-n és vb-n is ezüstérmes sportolónak ez csalódás is lehet, de a körülmények alapján nagyszerű eredmény.



– Nem is kérdés, hogy ez volt életem legnehezebb versenye, így nagyon örülök a pontszerző helyezésnek – nyilatkozta Olasz Anna. – Okosan úsztam, a mezőnyben megbújva sok energiát tudtam spórolni. Több holtponton is átestem, és éreztem, hogy ez a ruha tényleg nem nekem való, és nem is edzettem benne eleget – zárta összegzését a szegedi úszó.



Edzője, Gellért Gábor is pozitívan értékelte tanítványa vasárnapi úszását.



– Ez egy jó alap lehet a jövőre nézve, hiszen Anna úgy volt Európa élmezőnyében, hogy karácsonyig több hónapos, megérdemelt pihenője volt, és tavasszal is akadt egy pár hetes kényszerszünet. Vagyis nem vittünk végig egy teljes szezont, inkább egy felet, és így is pontszerző az Eb-n.



Ez bizakodásra ad okot, a jövő évi, olimpiai kvalifikációs világbajnokságra majd teljes felkészüléssel utazunk, és száz százalék, hogy nem lesz szükség a neoprén ruhára. Ebben az Eb-ben ennyi volt, most egy kis pihenés, és máris kezdjük a felkészülést a vb-re – árulta el a szakember.



Rasovszky Kristóf 25 kilométeren is Európa legjobbja lett. Fotó: MTI