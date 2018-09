Életük mérkőzése következik: Holnap 15 órától a labdarúgó Magyar Kupában SZVSE-Ferencváros

Közönségtalálkozó a Bistorantban



Az SZVSE–FTC Magyar Kupa-mérkőzés előtt a szegedi Bistorant étteremben 12.30 órától az FTC közönségtalálkozóra hívja szurkolóit. A közönségtalálkozón négy egykori Fradi-sztár várja majd a Csongrád megyei zöld-fehér drukkereket. Ott lesz a sokszoros magyar válogatott, Bundesliga-élcsapatokat megjárt, a 2015–2016-ban rekordelőnnyel bajnoki címet szerzett csapat karmestere, Hajnal Tamás, valamint az FTC-vel háromszoros magyar bajnok, a 95-ös Bajnokok Ligája-szupercsapat középhátvédje, Telek András, továbbá a Fradi gólkirálya, a bajnok öregfiúkcsapat edzője, Dzurják József, és a zöld-fehérek nyolcvanas évekbeli játékmestere, a Zöld és Fehér klubmagazin főszerkesztője, Bánki József.

A belépés ingyenes. A szurkolókat a Fradi-minibusz mellett ajándék Fradi-kiadványok várják. A sztárok egy-másfél órán keresztül igyekeznek rendelkezésre állni, sztoriznak, válaszolnak a kérdésekre és adnak autogramot.

Lehet, a szegedi játékosok többsége még fel sem fogja, mi lesz szombaton. Hogy az ország legnépszerűbb csapata, rekordbajnoka, a Ferencváros ellen lépnek pályára. Pedig az időpont közeleg, hiszen holnap 15 órától az M4 Sport kamerái előtt ki kell futni a Fradi elleni Magyar Kupa-meccsre, és ott igyekezni kell minél tovább megtartani a labdát, egy-két helyzetig eljutni, netán gólt lőni, vagy akár tovább is jutni a hetedik körbe.Az SZVSE egyik legtapasztaltabb játékosa, Végh Ariel (31) is azt mondja, megfordult már sok helyen, ám neki is lesz új érzése a meccs kapcsán.– Megpróbáljuk a meccs jó oldalát nézni, és ünneppé tenni magunknak és a szurkolóknak is – mondta a többek között Orosházán, Szegeden, Algyőn és Hódmezővásárhelyen is megfordult labdarúgó. – Az ország jelenlegi talán legjobb csapata érkezik hozzánk, de nem akarunk feltartott kézzel játszani. Az ilyen csapattal szemben azonban a tisztes helytállás is olyan remény, amely extra motivációt ad. Játszottam már sok néző előtt Békéscsabán, Nyíregyházán, de ez más lesz, hiszen Szegeden léphetek pályára ezrek előtt. Hogy ezt mikor lehet felfogni? Majd amikor kifutunk bemelegíteni, és nem pár százan, hanem jóval többen ülnek és állnak a stadionban. Akkor majd rájövünk, hol is vagyunk. És ez nemcsak a fiataloknak, hanem még nekem is új lesz. Nem adjuk olcsón a bőrünket, mindent megteszünk, amit csak lehet a mi szintünkön.A Ferencváros kommunikációs részlegétől kapott információ szerint a teljes keret megérkezik már ma Szegedre, csak a sérültek (így például a Londonban megműtött Botka Endre) nem tartanak a csapattal.