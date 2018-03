I'm sailing! A skót származású Rod Stewart 1975-ben megjelent zenéje világsláger lett. Több mint egy évig vezette az angol listát, az USA-ban is népszerű volt. Az egykori labdarúgó-énekes éppen hazát váltott, ekkor írta ezt a dalt.Elhajózom – énekli Rod, ha magyarra fordítanánk. Éppen a skót labdarúgó-válogatott ébresztett rá ismét bennünket, hogy a világ futballja egyre távolabb kerül tőlünk. Toporgunk, és nem előre, hanem hátrafelé lépkedünk. Eljött hozzánk Kazahsztán és Skócia. Két nem túl acélos csapat. Telis-tele fiatalokkal. Nálunk annyi változás történt, hogy új kapitányunk van. Egyelőre úgy tűnik, ő sem tudja, hogy mi a helyzet nálunk. Merre van az arra.Nagyot, meglepőt nem húzott a két meccsen, kockázatot – talán az első meccsen kialakított hadrend lehet az, de az iszonyat balul sült el – nem is vállalt, mert maradt a régiek mellett. Pedig vártuk az új szelet, hátha ez a derék belga mester kilép abból a mocsárból, ami az eufórikus Európa-bajnokság után egyre mélyebb. Vártuk, hogy kibont egy vitorlát, mint Sandokan tette a hajóján. Hogy új szelet kapunk, valami reményt, hogy a mi hajónk is elindul, és olyan gyors lesz, mint Fa Nándoré, akit a világ csodált. Minket is csodáltak egykor. Ebből viszont nem lehet megélni. Ez a két meccs rádöbbentett minket, hogy bizony ettől a csapattól csodát ne várjunk. Újat kell építeni új matrózokkal, akik képesek lesznek elindítani ezt a lehorgonyzott hajót, ami bizony iszonyatosan megfeneklett.