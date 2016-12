Elhunyt a Csongrád megyei sportélet nagy alakja: Nacsa Imre

Kedves felesége, Aranka elcsukló hangon közölte a hírt, miszerint bő egy hónappal a 84. születésnapja előtt elhunyt több ezrünk nagyra becsült tanára, edzője, barátja, a makói atlétikai élet megteremtője.



Nacsa Imre, bármilyen posztot töltött be, soha nem alkudott meg. Sok ember szemét szúrta is ez a fajta gerincesség. Ami talán abból is adódott, hogy tökéletességre törekedett. Például a hatvanas évek elején a Maros-parti városban nem tudta elfogadni, hogy kedvenc sportágának nincs egy otthona. Ezért mozgósította az ismeretségi körét és természetesen atlétáinak nagy csapatát, és az úgynevezett MAK-pályán felépítette a 400 méteres futópályát. Amikor pedig az újonnan átadott Juhász Gyula középiskolába nevezték ki testnevelő tanárnak, olyan sportcentrumot alakított ki, amit joggal néztek irigykedve a megyebeli kollégái. Sőt! Országosan is csodájára jártak, hiszen nagyrészt a saját ötlet és az összefogás eredménye volt a létesítmény.



No nem csupán pályaépítőként vált ismertté, hanem a szakmai munkája is elismerést váltott ki. Azt a tudást, amit a Testnevelési Főiskolán szerzett, mint ifjúsági válogatott atléta begyűjtött, nagyszerű pedagógiai felkészültsége révén, maradéktalanul át tudott adni tanítványainak. Ezt, ha nehezen is, de elismerték: mesteredzői címet adományoztak neki. Volt középiskolai megyei testnevelési szakfelügyelő, majd a makói sportfelügyelőséget bízták rá. Onnan egyenes út vezetett a megyei sporthivatal helyettesi székéhez, majd a megye sportjának első számú irányítójává nevezték ki. Innen ment nyugdíjba, jóval a korhatár betöltését követően.



Szerencsés ember volt, hiszen nagyszerű családja, felesége, Aranka, leánya, Mónika és fia, Norbert egy emberként állt a családfő mögé. Munkáját, sikereit, nagyszerű, példamutató személyiségét a tanítványok, a szülővárosa nem feledte el. Négy évvel ezelőtt a Makó város díszpolgára címet kapta meg. Majd mindenki aggódva figyelte visszafordíthatatlan betegségének alakulását.



Nem akartam személyessé tenni ezt a megemlékezést, de be kell vallanom, hogy tanáromként, sportolójaként és barátjaként Nacsa Imre apám helyett apám volt. Nagyon sokat köszönhetek neki. És még nagyon sokan vallhatják ugyanezt.