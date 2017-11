Elhunyt Berki István

A labdarúgó-pályafutását 1972-ben a SZEOL AK-ban kezdte, volt megyei serdülő válogatott, amivel országos második helyet szerzett, később pedig megyei ifjúsági válogatott, amivel bronzéremig jutott. A SZEOL AK után játszott a Szegedi Dózsában, Szarvason, Kecskeméten, az SZVSE-ben és Tápén is.



Edzői munkásságának fontos színhelye volt Röszke: 1990-ben ő volt az, aki feltámasztotta a település futballját, és 1998-as szerepvállalásáig feljuttatta a megyei III. osztálytól a megyei I. osztályig. Ezután dolgozott a Tisza Volán utánpótlásában, majd Gyálaréten, 2003-tól a Szentmihályt irányította. Utána visszatért Röszkére az ifjúságiakhoz, majd az SZVSE következett. Egy újabb klub feltámasztásában is fontos szerepe volt, ez pedig a St. Mihály újkori története. Legutoljára Újszentivánon volt edző, miközben az adott állomáshelyein lapunkat is precízen tudósította a bajnoki mérkőzésekről.



Berki István búcsúztatása november 17-én, pénteken 11 órakor lesz a röszkei Benkóczi Béla sportcentrumban, a család kérése, hogy mindenki csak egy szál virággal vegyen búcsút tőle.