Elhunyt Farkas József

A saját generációjában csak Öcsinek becézték az 1932. december 6-án született Farkas Józsefet – a nem magas termete és a nővére miatt ragadt rá ez a becenév. Fantasztikus küzdeni akarás jellemezte már gyerekkorában is az újszegedi kisfiút, hiszen annak ellenére, hogy kétévesen elvesztette az egyik lábfejét, mégis rendszeresen mozgott, így asztaliteniszezett és futballozott – imádta a sportot.És ez felnőttként már mint vezető, alapító és támogató is pontosan érződött rajta. Amit a fejébe vett, azt bizony el is érte, mindezt jó szándékú, segítőkész emberként. Így lehetett a szegedi kajakos, kenus élet egyik elindítója Oravecz Bélával együtt. A falemezgyár, majd az Univerzál KTSZ, a Florin Kft. és Rt. gazdasági szakembere, könyvelője, majd igazgatója lévén korrekt volt, de ezt is várta el a vele kapcsolatban lévőktől. Olyat nem ismert, hogy valamit ne lehetne megoldani.

Később a szegedi röplabdában vállalt szerepet többek között azzal, hogy Ducsai Gézát Kazincbarcikáról Szegedre csábította. Nagyjából két évtizedig segítette a klub működését a támogatók bevonásával, ahogy később a Tisza Volán Focisuli labdarúgóinak is megpróbált minél több támogatót szerezni. Az ő nevéhez is fűződik a Kenyérgyári úti fallabdapálya felépülése és az 1993. decemberi megnyitása is. A fia, Gábor résztulajdonosa és üzemeltetője is volt a létesítménynek, és miután Pápai Miklós vette át, utána is tartotta a kapcsolatot a klubbal, ahogy a tekésekkel, a kajakosokkal vagy a labdarúgókkal.Nagyon büszke volt a két lányunokájára, Dorottyára és Reginára, akik ötszörös bajnokok akrobatikus tornában, világbajnokságon és Eb-n szerepeltek, illetve Benedekre, aki falmászásban jeleskedik. Tisztelte, ha valaki valamit elért – nemcsak a családjában, bárkivel kapcsolatban.Farkas József temetése csütörtökön 15 órakor lesz az újszegedi temetőben, majd 16 órától gyászmisét tartanaka tiszteletére az újszegedi templomban.