Elhunyt Pipu

Úgy ismerte mindenki, hogy Pipu. Az a több száz játékos, aki az ő csapatában szerepelt, vagy aki éppen ellene lépett pályára. Nélküle nem kezdődött el meccs a Szabadság téren öt évtizeden át. Ő volt az alsóvárosi futball Minarik Edéje. Szervezett, mezt vett, mosott, vasalt, öltözőt zárt, játékost igazolt, szponzort szerzett, aláírt, pecsételt. Előbb játékosa, majd edzője, végül mindenese volt a klubnak.



Nem volt nagy játékos, de az IKV-Alsóváros hívását 1967-ben elfogadva olyan életművet hagyott maga után, amely egyedülálló országosan is. Gyerekként a Kendergyáron, a Kábelgyáron és a Postán át került az IKV-hoz, majd az említett dátumtól a klub megszűnéséig, 2016 őszéig szolgálta az egyesületet. Nagy hangú volt, ám ha valakinek keményebben is szólt oda, a kacsintás nem maradt el. Aki ismerte, tudta: ami a szívén, az a száján, és ezzel senkit sem akart megbántani. Nem véletlen, hogy a játékosai szerették: az érdekes, érdes stílus ellenére tűzbe ment értük. A Marika-kupa az ő találmánya volt, az igazi amatőr futballt éltette annak minden előnyével együtt.



Meccs előtti mondatait jól ismerte valamennyi játékosa: „Annak passzolj, akinek ugyanolyan a meze, mint a tied." „Apró gólokkal zavarjátok meg az ellenfelet." „Akkor lőjétek az utolsó gólt, amikor az ellenfél már nem tud egyenlíteni." „Az utolsó hozza be a hálót."



Amikor 2016 őszén bezárták a Szabadság téri öltöző ajtaját, és megszűnt az Alsóváros, a játékát, a mindenét vették el tőle. Értelmetlenül teltek a napjai a csapat, a játékosok, a meccsek – a labdarúgás és a Szabadság tér – nélkül. Az a szív, amely közel 50 éven át az IKV-Alsóvárosért dobogott, most megállt. Ám Pipu talán már újra szervezi az égiek csapatát az égi Szabadság téren.