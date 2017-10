Elindul a szezon a női pólósoknak: bajnoki vár szombaton a Szegedre és a Szentesre

Izgalmas idény előtt áll a női vízilabda OB I. Becsatlakozik a bajnokságba a Ferencváros, amely a férfi szakág után nőknél is elindul. Komoly céljaikhoz komoly pólósokat igazoltak: Bujkát és Gémest Szegedről, Kövér-Kist Szentesről, de náluk folytatja a világbajnok Kisteleki Dóra és az Európa-bajnok Kasó Orsolya is, míg a szakosztályvezető az olimpiai bajnok Gerendás György lett.



Térjünk vissza Csongrád megyébe: a Szegedi Vízmű Taylor&Nash Szegedi Egyetem kerete alaposan kicserélődött a nyáron, meghatározó vízilabdások távoztak.



– Néhány távozó bejelentése meglepetésként ért a sikeres szezon végén. Érkeztek hozzánk most Ausztráliából, Amerikából és Százhalombattáról. Szűkült a keretünk, ebből rakjuk össze a csapatunkat, de még az út elején járunk – árulta el lapunk megkeresésre Molnár Péter, a szegediek vezető- edzője. – Egységes csapatot szeretnék majd látni, mert a tavalyi utolsó meccseken ez elveszett, de most jó a hangulat körülöttünk. Szeptember közepe óta dolgozunk teljes kerettel, ez elég kevés idő. Az ifjúságiak közül is többen velünk edzenek, közülük Botka Zsófiára már komoly feladat várhat a szezon során. A Fradi jól igazolt, a BVSC kiválóan sáfárkodik az utánpótlásával, míg az UVSE és a Dunaújváros kiemelkedik a mezőnyből – összegezte a komolyabb ellenfeleket Molnár, majd elmondta, bízik a jó kezdésben. – Szeretnénk jól indítani az idényt. Három olyan meccsel kezdünk, sorrendben a Tatabánya, az Eger és a Honvéd ellen, amelyek nyerhetők, és meghatározhatják a további szereplésünket.



A Hungerit-Szentes az UVSE II. ellen kezd. Vidumanszky László vezetőedző elmondta, az elmúlt hétvégén egy jól sikerült tornával hangoltak Újpesten a hazaiak, a BVSC és a Dunaújváros ellen.



– Minden mérkőzés, minden torna nagyon hasznos volt számunkra. Láttuk, hogy ki ellen mire lehetünk képesek, hol tart a felkészülésünk. Kisebb sérüléseink, problémáink vannak, de szombatig megoldódhatnak. Ha nem, akkor nem fogom erőltetni ezeknek a lányoknak a játékát, mert a bajnokság végkimenetele nem ezen az egy találkozón dől el – fogalmazott a szentesiek trénere.