Elintézheti a továbbjutást a férfi kézilabda-válogatott a vb-n

A tegnapi eredmények



A csoport: Lengyelország–Japán 26–25, Norvégia–Brazília 39–26, B csoport: Szlovénia–Tunézia 28–28, C csoport: Németország– Szaúd-Arábia 38–24, D csoport: Katar–Argentína 21–17.

A csoportkör első két mérkőzését elveszítette Xavi Sabaté szövetségi kapitány együttese a férfi kézilabda-világbajnokságon. A mutatott játék biztató volt az Európa-bajnok és olimpiai bronzérmes németek, és az Eb-harmadik horvátok ellen is, azonban a pontokban mérhető siker elmaradt. A játékosok és a szak- értők is egyetértettek abban, hogy ezek vállalható vereségek voltak, de ugyanakkor reális esély mutatkozott a meglepetéseredményre.Küzdelmes találkozón viszont Chile ellen megszerezte első győzelmét a magyar csapat. Dzsamali kiváló átlövésekkel törte meg a dél-amerikaiakat, de a szegedi Bánhidi Bence is többször megjátszható volt beállóban, helyzeteiből négy gólt szerezett és büntetőt harcolt ki.Talán nem meglepő, hogy a balszélső poszton egyedül lévő Juhász Ádám töltötte eddig a legtöbb időt a pályán: a lehetséges száznyolcvan percből százhatvanötöt. Hozzá hasonlóan kiugróan sok perce van a másik szélsőnek, Harsányi Gergelynek, akinek tehermentesítése Nagy László sérülése miatt már Chile ellen megtörtént, mivel a szövetségi kapitány Nagy helyett Gulyás Pétert jelölte a keretbe. A legkevesebb lehető- séget, harminchárom percet Császár Gábor kapta az eddig összecsapásokon.Legeredményesebb kézilabdázóink Lékai Máté és Dzsamali Iman tizenkét-tizenkét góllal, de a szegedi Balogh Zsolt és Juhász is tíz találatnál jár.Ma 14 órától a C csoport utolsó helyét elfoglaló Szaúd- Arábia ellen lépnek pályára Bodó Richárdék, esélyesként. Az esetleges magyar győzelem biztos továbbjutást jelentene, azaz a legjobb tizenhat közé kerülne be a magyar csapat.